"رفيف" تنير منزل "القثامي"
استقبل مدير شرطة العاصمة المقدسة بالإنابة العميد حازم القثامي حفيدته الأولى "رفيف" بالبهجة والسرور.
ومن جانبه، عبر والد الطفلة المهندس مازن حازم القثامي، المعيد بكلية الهندسة بالدوادمي والمبتعث إلى بريطانيا لدراسة اللغة والماجستير والدكتوراه عن بالغ سروره وفرحه.
"سبق" تبارك لعائلة "القثامي" مولودتهم وتدعو الله أن ينبتها نباتاً حسناً.
"رفيف" تنير منزل "القثامي"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2016-12-26
استقبل مدير شرطة العاصمة المقدسة بالإنابة العميد حازم القثامي حفيدته الأولى "رفيف" بالبهجة والسرور.
ومن جانبه، عبر والد الطفلة المهندس مازن حازم القثامي، المعيد بكلية الهندسة بالدوادمي والمبتعث إلى بريطانيا لدراسة اللغة والماجستير والدكتوراه عن بالغ سروره وفرحه.
"سبق" تبارك لعائلة "القثامي" مولودتهم وتدعو الله أن ينبتها نباتاً حسناً.
26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
05:29 PM
"رفيف" تنير منزل "القثامي"
استقبل مدير شرطة العاصمة المقدسة بالإنابة العميد حازم القثامي حفيدته الأولى "رفيف" بالبهجة والسرور.
ومن جانبه، عبر والد الطفلة المهندس مازن حازم القثامي، المعيد بكلية الهندسة بالدوادمي والمبتعث إلى بريطانيا لدراسة اللغة والماجستير والدكتوراه عن بالغ سروره وفرحه.
"سبق" تبارك لعائلة "القثامي" مولودتهم وتدعو الله أن ينبتها نباتاً حسناً.