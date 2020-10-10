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روسيا تتجه لفرض قيود على وسائل إعلام أمريكية بموسكو

كشفت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن روسيا لها الحق في فرض قيود على عمليات المنظمات الإعلامية الأمريكية في روسيا رداً على ما تصفها موسكو بضغوط أمريكية على محطة تلفزيونية يدعمها الكرملين.

ووفقاً لسكاي نيوز فقد اتهم مسؤولون روس واشنطن بممارسة ضغوط غير مبررة على عمليات تلفزيون روسيا اليوم في أمريكا وهي محطة يمولها الكرملين ويتهمها البعض في الولايات المتحدة بالتدخل في السياسات الأمريكية الداخلية الأمر الذي تنفيه المحطة.

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روسيا تتجه لفرض قيود على وسائل إعلام أمريكية بموسكو
سبق

كشفت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن روسيا لها الحق في فرض قيود على عمليات المنظمات الإعلامية الأمريكية في روسيا رداً على ما تصفها موسكو بضغوط أمريكية على محطة تلفزيونية يدعمها الكرملين.

ووفقاً لسكاي نيوز فقد اتهم مسؤولون روس واشنطن بممارسة ضغوط غير مبررة على عمليات تلفزيون روسيا اليوم في أمريكا وهي محطة يمولها الكرملين ويتهمها البعض في الولايات المتحدة بالتدخل في السياسات الأمريكية الداخلية الأمر الذي تنفيه المحطة.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
09:26 PM

روسيا تتجه لفرض قيود على وسائل إعلام أمريكية بموسكو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن روسيا لها الحق في فرض قيود على عمليات المنظمات الإعلامية الأمريكية في روسيا رداً على ما تصفها موسكو بضغوط أمريكية على محطة تلفزيونية يدعمها الكرملين.

ووفقاً لسكاي نيوز فقد اتهم مسؤولون روس واشنطن بممارسة ضغوط غير مبررة على عمليات تلفزيون روسيا اليوم في أمريكا وهي محطة يمولها الكرملين ويتهمها البعض في الولايات المتحدة بالتدخل في السياسات الأمريكية الداخلية الأمر الذي تنفيه المحطة.

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