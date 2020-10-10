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روسيا تطالب واشنطن بإعادة المقار الدبلوماسية التي استولت عليها

خلال اتصال هاتفي بين لافروف ونظيره الأمريكى

طالب وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، واشنطن بإعادة المقار الدبلوماسية التي استولت عليها السلطات الأمريكية في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز عربية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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روسيا تطالب واشنطن بإعادة المقار الدبلوماسية التي استولت عليها
سبق

طالب وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، واشنطن بإعادة المقار الدبلوماسية التي استولت عليها السلطات الأمريكية في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز عربية".

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
08:48 PM

روسيا تطالب واشنطن بإعادة المقار الدبلوماسية التي استولت عليها

خلال اتصال هاتفي بين لافروف ونظيره الأمريكى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، واشنطن بإعادة المقار الدبلوماسية التي استولت عليها السلطات الأمريكية في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز عربية".

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