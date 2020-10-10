جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز عربية".

طالب وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، واشنطن بإعادة المقار الدبلوماسية التي استولت عليها السلطات الأمريكية في الآونة الأخيرة.

روسيا تطالب واشنطن بإعادة المقار الدبلوماسية التي استولت عليها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-10-09 طالب وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، واشنطن بإعادة المقار الدبلوماسية التي استولت عليها السلطات الأمريكية في الآونة الأخيرة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز عربية".

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439 08:48 PM

روسيا تطالب واشنطن بإعادة المقار الدبلوماسية التي استولت عليها خلال اتصال هاتفي بين لافروف ونظيره الأمريكى





A A A





1 مشاركة

طالب وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، واشنطن بإعادة المقار الدبلوماسية التي استولت عليها السلطات الأمريكية في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز عربية".