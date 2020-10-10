روسيا تطالب واشنطن بإعادة المقار الدبلوماسية التي استولت عليها

طالب وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، واشنطن بإعادة المقار الدبلوماسية التي استولت عليها السلطات الأمريكية في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز عربية".
طالب وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، واشنطن بإعادة المقار الدبلوماسية التي استولت عليها السلطات الأمريكية في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز عربية".
طالب وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، واشنطن بإعادة المقار الدبلوماسية التي استولت عليها السلطات الأمريكية في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز عربية".
طالب وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، واشنطن بإعادة المقار الدبلوماسية التي استولت عليها السلطات الأمريكية في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز عربية".