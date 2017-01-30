ريال مدريد يضرب بقوة ويوسع الفارق مع أقرب مطارديه إلى أربع نقاط

بعد فوزه على ضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف

انفرد ريال مدريد في صدارة الليغا بعد فوزه على ضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف دون رد وسع بها الفارق مع أقرب مطارديه إلى أربع نقاط وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو" في إطار الجولة 20 من الدوري الإسباني .



تناوب على تسجيل أهداف النادي الملكي كلٌ من الكرواتي ماتيو كوفاسيتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني ألفارو موراتا في الدقائق 38، و51، و82 على الترتيب.



وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الأول بفارق 4 نقاط عن صحابي المركزين الثاني والثالث برشلونة واشبيلية علمًا بأنه لديه مباراة مؤجلة بينما توقف رصيد ريال سوسيداد عند النقطة 35 في المركز الخامس .

