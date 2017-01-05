وضع ريال مدريد قدمًا في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا؛ وذلك بفوزه الكبير على ضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف دون رد؛ ليواصل سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ38 على التوالي في كل البطولات، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو" في ذهاب دور الـ16 للمسابقة. تناوب على تسجيل ثلاثية النادي الملكي كل من نجميه الكولومبي خاميس رودريجيز (هدفين) بالدقيقتين (11 و44 من ركلة جزاء)، والفرنسي رافائيل فاران في الدقيقة الـ(29) من زمن اللقاء.

ريال مدريد يضع قدمًا في دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-01-05 وضع ريال مدريد قدمًا في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا؛ وذلك بفوزه الكبير على ضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف دون رد؛ ليواصل سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ38 على التوالي في كل البطولات، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو" في ذهاب دور الـ16 للمسابقة.



تناوب على تسجيل ثلاثية النادي الملكي كل من نجميه الكولومبي خاميس رودريجيز (هدفين) بالدقيقتين (11 و44 من ركلة جزاء)، والفرنسي رافائيل فاران في الدقيقة الـ(29) من زمن اللقاء.



05 يناير 2017 - 7 ربيع الآخر 1438 01:45 AM

بفضل الثلاثية بمرمى إشبيلية

ريال مدريد يضع قدمًا في دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا





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وضع ريال مدريد قدمًا في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا؛ وذلك بفوزه الكبير على ضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف دون رد؛ ليواصل سجله الخالي من الهزائم للمباراة الـ38 على التوالي في كل البطولات، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو" في ذهاب دور الـ16 للمسابقة.



تناوب على تسجيل ثلاثية النادي الملكي كل من نجميه الكولومبي خاميس رودريجيز (هدفين) بالدقيقتين (11 و44 من ركلة جزاء)، والفرنسي رافائيل فاران في الدقيقة الـ(29) من زمن اللقاء.

