النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ريف حلب.. 50 قتيلاً وعشرات الجرحى في تفجير سيارة مفخخة بإعزاز

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة تفجير السيارة المفخخة في إعزاز بريف حلب بسوريا ارتفعت إلى 14 قتيلا، فيما كشف ناشطون عبر تقارير تلفزيونية أن هناك 50 قتيلا في التفجير.

 

وكان قد سقط عشرات القتلى والجرحى، اليوم السبت، إثر تفجير سيارة مفخخة بمدينة إعزاز في ريف حلب شمالي سوريا.

 

وأفادت مصادر إعلامية سورية وفق "سبوتنيك" بسقوط أكثر من 20 قتيلا وعشرات المصابين جراء التفجير الذي وقع قرب محكمة المدينة المركزية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ريف حلب.. 50 قتيلاً وعشرات الجرحى في تفجير سيارة مفخخة بإعزاز
سبق

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة تفجير السيارة المفخخة في إعزاز بريف حلب بسوريا ارتفعت إلى 14 قتيلا، فيما كشف ناشطون عبر تقارير تلفزيونية أن هناك 50 قتيلا في التفجير.

 

وكان قد سقط عشرات القتلى والجرحى، اليوم السبت، إثر تفجير سيارة مفخخة بمدينة إعزاز في ريف حلب شمالي سوريا.

 

وأفادت مصادر إعلامية سورية وفق "سبوتنيك" بسقوط أكثر من 20 قتيلا وعشرات المصابين جراء التفجير الذي وقع قرب محكمة المدينة المركزية.

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
02:47 PM

ريف حلب.. 50 قتيلاً وعشرات الجرحى في تفجير سيارة مفخخة بإعزاز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
9,165

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة تفجير السيارة المفخخة في إعزاز بريف حلب بسوريا ارتفعت إلى 14 قتيلا، فيما كشف ناشطون عبر تقارير تلفزيونية أن هناك 50 قتيلا في التفجير.

 

وكان قد سقط عشرات القتلى والجرحى، اليوم السبت، إثر تفجير سيارة مفخخة بمدينة إعزاز في ريف حلب شمالي سوريا.

 

وأفادت مصادر إعلامية سورية وفق "سبوتنيك" بسقوط أكثر من 20 قتيلا وعشرات المصابين جراء التفجير الذي وقع قرب محكمة المدينة المركزية.

شارك برأيك
23
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
3,219
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,183
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,781
8 %

8 %

31 ديسمبر
4,372

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة