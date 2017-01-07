ريف حلب.. 50 قتيلاً وعشرات الجرحى في تفجير سيارة مفخخة بإعزاز

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة تفجير السيارة المفخخة في إعزاز بريف حلب بسوريا ارتفعت إلى 14 قتيلا، فيما كشف ناشطون عبر تقارير تلفزيونية أن هناك 50 قتيلا في التفجير.

وكان قد سقط عشرات القتلى والجرحى، اليوم السبت، إثر تفجير سيارة مفخخة بمدينة إعزاز في ريف حلب شمالي سوريا.

وأفادت مصادر إعلامية سورية وفق "سبوتنيك" بسقوط أكثر من 20 قتيلا وعشرات المصابين جراء التفجير الذي وقع قرب محكمة المدينة المركزية.