"زراعة حبونا" تقيم ورشة عمل حول "جني وتسويق التمور"

ضمن مشروع تطوير أعمال الإرشاد الزراعي في المرحلة الثالثة

أقام فرع الزراعة بمحافظة حبونا ورشة عمل بعنوان" " جني وتسويق التمور"، وذلك ضمن مشروع تطوير أعمال الإرشاد الزراعي المرحلة الثالثة وبمشاركة الجمعية التعاونية الزراعية بمنطقة نجران.

وفي التفاصيل، تمت الورشة بحضور مجموعة من ملاك مزارع النخيل بالمحافظة، حيث رحب مدير الفرع الزراعة بحبونا حسن مرزوق سرار، في البداية بالحضور من المزارعين، موضحا أهمية شجرة النخيل في مجتمعنا والتي أصبحت رمزا لدولتنا التي توليها عناية واهتمام كبيرين .

وتحدث الأخصائي عبدالله آل شريه عن الآفات التي تصيب النخيل وكيفية معالجتها والطرق الصحيحة للمكافحة، فيما أطلع مهندس الجمعية بنجران الحضور على طرق جني التمور للحصول على كمية كبيرة أثناء الجني وطرق تسويق المنتجات الزراعية و أهمها التمور.

وتناولت الورشة عدة نقاط أهمها أنواع وطرق التسويق الزراعي ودور الجمعيات الزراعية في تسويق المنتجات وكذلك ناقش المزارعين بالمحافظة مع عضو الجمعية محمد الغباري في ضرورة تأسيس جمعية تعاونية زراعية في محافظة حبونا لما تتميز به هذه المحافظة من تنوع في أشجار النخيل وجودة في منتجاتها الزراعية ووفرة في المزارع و المزارعين.