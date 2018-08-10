زلزال بقوة 4.9 درجات يهز منطقة طوكيو

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات هزّ منطقة طوكيو اليوم، لكن لم يصدر تحذير من احتمال حدوث أمواج مدّ عاتية.
وأوضحت هيئة المسح اليابانية أن مركز الزلزال كان في شمال شرق منطقة تشيبا إلى الشرق من طوكيو.
ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات هزّ منطقة طوكيو اليوم، لكن لم يصدر تحذير من احتمال حدوث أمواج مدّ عاتية.
وأوضحت هيئة المسح اليابانية أن مركز الزلزال كان في شمال شرق منطقة تشيبا إلى الشرق من طوكيو.
ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات هزّ منطقة طوكيو اليوم، لكن لم يصدر تحذير من احتمال حدوث أمواج مدّ عاتية.
وأوضحت هيئة المسح اليابانية أن مركز الزلزال كان في شمال شرق منطقة تشيبا إلى الشرق من طوكيو.
ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات هزّ منطقة طوكيو اليوم، لكن لم يصدر تحذير من احتمال حدوث أمواج مدّ عاتية.
وأوضحت هيئة المسح اليابانية أن مركز الزلزال كان في شمال شرق منطقة تشيبا إلى الشرق من طوكيو.