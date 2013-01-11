"زهران" إلى رتبة "رائد"

قلّد مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي "العميد سعود بن محمد الطريفي"، "الرائد زهران بن رجب الزهراني"، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.



وهنّأ "الطريفي" الرائد "زهران"، وطالبه بمزيدٍ من الجد والاجتهاد، متمنيًا أن تكون هذه الترقية حافزًا لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.



ومن جهته، أعرب "الرائد زهران بن رجب"، عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية، سائلًا الله، العلي القدير، أن تكون هذه الترقية عونًا على الطاعة، وحافزًا له على أداء عمله.

"سبق" تبارك للرائد "زهران" وتتمنى له مزيد التوفيق.