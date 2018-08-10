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زوجان يشتريان شارعًا بـ 90 ألف دولار ويدرسان فرض رسوم على السكان

في مزاد علني بولاية فلوريدا الأمريكية

في واقعة غريبة تمكن زوجان من مدينة ساوث باي بولاية فلوريدا الأمريكية من شراء أحد أكثر شوارع مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا تميزًا، مقابل 90 ألف دولار فقط، وسط غضب ملاك العقارات لعدم علمهم بعملية البيع وفقًا لسكاي نيوز.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل يدرس الزوجان فرض رسوم على أصحاب المنازل، مقابل السماح بترك سياراتهم في شارعهما الخاص إلا أن ملاك العقارات وسكان الشارع عبروا عن غضبهم بعد اكتشافهم لأمر شراء شارعهم متأخرًا، مقدمين التماسًا لإلغاء عملية البيع.ج

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زوجان يشتريان شارعًا بـ 90 ألف دولار ويدرسان فرض رسوم على السكان
سبق

في واقعة غريبة تمكن زوجان من مدينة ساوث باي بولاية فلوريدا الأمريكية من شراء أحد أكثر شوارع مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا تميزًا، مقابل 90 ألف دولار فقط، وسط غضب ملاك العقارات لعدم علمهم بعملية البيع وفقًا لسكاي نيوز.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل يدرس الزوجان فرض رسوم على أصحاب المنازل، مقابل السماح بترك سياراتهم في شارعهما الخاص إلا أن ملاك العقارات وسكان الشارع عبروا عن غضبهم بعد اكتشافهم لأمر شراء شارعهم متأخرًا، مقدمين التماسًا لإلغاء عملية البيع.ج

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
09:04 PM

زوجان يشتريان شارعًا بـ 90 ألف دولار ويدرسان فرض رسوم على السكان

في مزاد علني بولاية فلوريدا الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في واقعة غريبة تمكن زوجان من مدينة ساوث باي بولاية فلوريدا الأمريكية من شراء أحد أكثر شوارع مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا تميزًا، مقابل 90 ألف دولار فقط، وسط غضب ملاك العقارات لعدم علمهم بعملية البيع وفقًا لسكاي نيوز.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل يدرس الزوجان فرض رسوم على أصحاب المنازل، مقابل السماح بترك سياراتهم في شارعهما الخاص إلا أن ملاك العقارات وسكان الشارع عبروا عن غضبهم بعد اكتشافهم لأمر شراء شارعهم متأخرًا، مقدمين التماسًا لإلغاء عملية البيع.ج

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