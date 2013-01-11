زيادة المشاركين في كأس العالم لـ 48 فريقاً.. "الفيفا" يوافق بالإجماع

عقب اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.. والتنفيذ بداية من 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موافقته بالإجماع على زيادة المشاركين في كأس العالم لـ 48 فريقاً بداية من 2026.

وطبقاً للنظام الجديد ، ستُقسم المنتخبات المشاركة على 16 مجموعة تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات ، وبذلك يزيد عدد مباريات النهائيات على الأرجح إلى 80 مباراة بدلاً من 64 مباراة طبقاً للنظام الحالي.

وسيعلن "فيفا" تفاصيل النظام الجديد للبطولة في ختام اجتماعات مجلس فيفا، ولكن يتوقع أن يشهد النظام الجديد تأهل منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام خروج المغلوب، كما يتوقع أن يجري الاحتكام إلى ضربات الجزاء الترجيحية في حالة انتهاء المباراة بالتعادل في دور المجموعات.

وعقد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم اجتماعاً حاسماً؛ لبحث اقتراح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 حالياً إلى 40، أو إلى 48 كما رغب رئيسه جاني إنفانتينو.

ودافع "إنفانتينو" بقوة عن زيادة العدد إلى 48، مشيراً إلى أنه سيتيح مشاركة عدد أكبر من الدول في المونديال، وزيادة الاهتمام بكرة القدم، ولا يغفل مسؤولو الاتحاد الجانب المالي من توسيع قاعدة المشاركة، إذ إن إقامة عدد أكبر من المباريات (80 في حال الزيادة بدلاً من 64 حالياً)، ستؤدي إلى زيادة مطردة في مداخيل كأس العالم.

ووفق "فرانس برس" بحسب تقرير داخلي للاتحاد اطلعت وكالة "فرانس برس" على بعض خلاصاته، ستوفر زيادة عدد المنتخبات إلى 48، إيرادات إضافية تصل إلى 640 مليون دولار، إذ تبين في التقرير أن زيادة عدد المنتخبات ابتداء من عام 2026، ستزيد الإيرادات الصافية إلى 4.18 بليون دولار، في حين الإيرادات الصافية المتوقعة لمونديال روسيا 2018 هي 3.54 بليون.

أما إيرادات حقوق النقل التلفزيوني، فسترتفع إلى 505 ملايين دولار، وإيرادات التسويق إلى 370 مليون دولار، فيما يتوقع أن ترتفع النفقات المرتبطة بزيادة عدد المباريات (من 64 حالياً إلى 80 في حال تنفيذ الاقتراح)، بحدود 325 مليوناً.