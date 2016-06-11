ساعة وتتغير أسعار الدخان.. وتوقعات باتجاه شركات المشروبات الغازية لخفض أسعارها

الساعة الـ12 يبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية

يبدأ عند الساعة الثانية عشرة من صباح غد الأحد تطبيق نظام الضريبة الانتقائية.

وتوقعت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن تتجه بعض شركات المشروبات الغازية إلى خفض أسعار منتجاتها خوفًا من تراجع مبيعاتها عند بدء تطبيق الضريبة الانتقائية.

وقالت المصادر: "قد تتجه شركات المشروبات الغازية إلى خفض أسعار منتجاتها؛ إذ من المتوقع أن تعرض المنتجات التي كانت تباع بـ1.5 بريالَين بعد تطبيق الضريبة، وكان مقررًا سابقًا أن ترتفع أسعارها إلى 2.25 ريال".

وكانت المحال التجارية قد شهدت خلال الـ48 ساعة الماضية تزايدًا في الطلب على السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية، التي تشمل منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وسط مطالبات بتكثيف الرقابة على المحال لمنع التلاعب بالأسعار، وتطبيق الضريبة على منتجات تم شراؤها قبل تطبيق النظام، خاصة في المحال الصغيرة التي لم يلزمها النظام ولائحته التنفيذية بالإقرار بتلك المنتجات في المرحلة الانتقالية للتطبيق.

يُشار إلى أنه سيتم رفع أسعار منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 %، فيما سترتفع المشروبات الغازية بنسبة 50 %.