سبعيني الأفلاج: لهذا السبب رفضت السكن في الفلل وبقيت مع والدتي الكفيفة

ضاربًا أروع الأمثلة بعد أن تخلى عنها الجميع .. و"سبق" تروي قصته

ضرب سبعيني في محافظة الأفلاج أروع أنواع البر بوالدته المئوية الكفيفة وناء بها في منزل طيني متهالك بعد أن تخلى عنها الجميع وأصبح تواجدها في الشقق السكنية بالمدن يضايق ويزعج الجيران.

"سبق" ألقت بالمواطن محمد الدوسري البالغ من العمر 70 عامًا في منزله المتهالك شرقي محافظة الأفلاج لمعرفة واقع قصة رفضه السكن في الشقق المفروشة التي عُرِض عليه السكن فيها بالمجان من قبل فاعلي الخير، وبقائه ووالدته الكفيفة بمفردهما بذلك المنزل الطيني.

وقال "الدوسري": قبل سنوات اصطحبت والدتي معي من منزلي بمدينة الرياض بعد أن أصبح تواجدها يزعج الآخرين وقمت باستئجار شقة مفروشة بأحد أحياء العاصمة، ولكن بعد معاناة الجيران من تواجدها؛ كونها طاعنة في السن وتتكلم باستمرار وإلحاح المالك على خروجي من الشقة قمت بنقلها لمنزلنا السابق شرقي محافظة الأفلاج، وهو هذا البيت الطيني المتهالك الذي لا يحمي من الحرارة ولا يقي من الأمطار ويفتقر لأبسط مقومات الحياة.

وأضاف: العمل على تأهيل منزلنا الطيني لاحتضاني ووالدتي الكفيفة المقعدة أثقل كاهلي وراكم عليَّ الديون، وصرفت عليه ما لدي من مبالغ مالية ولم أعد قادرًا على إكمال تأهيل المنزل أو بناء غرف حديثة به؛ بل إنني لم أستطع دفع رسوم التأشيرة التي استلمتها من مركز التنمية الاجتماعية بالمحافظة لأجل استقدام خادمة تساعدني على خدمة والدتي؛ كوني أقوم بخدمة والدتي الكفيفة وحدي من حيث التنظيف وتسريح الشعر وتجهز الأكل، وغيرها من الخدمات الأخرى، ولا أخرج من المنزل إلا لشراء المستلزمات الغذائية أو الأدوية لوالدتي.

وتابع: كنت على أمل بوضع عازل تحت الهنكر بسقف المنزل من إحدى الجهات الخيرية ولكن لا أزال أنتظر تلك الوعود منهم، مبررين تأخر التنفيذ وعمل العازل بانتظار متبرع بذلك.

وأردف: لم تكن هناك معونات مستمرة من المؤسسات الخيرية بالمحافظة، وسوف أتقدم بشكوى رسمية لمحافظ الأفلاج للنظر في وضعي وتقصير تلك المؤسسات على حد قوله في تقديم المعونات له، كما أشاد بتعاون مدير الضمان الاجتماعي بالأفلاج معه في بعض الخدمات.

ويتطلع الدوسري من المؤسسات الخيرية لبناء غرف مسلحة أو شعبية حديثة تحميه ووالدته من الغبار والأمطار وتقيهم من حرارة الشمس الحارقة.

من جانبه أكد مصدر بجمعية الأفلاج الخيرية لـ"سبق" أن والدة المواطن محمد الدوسري مسجلة بالجمعية ويتم تسليمها سلالًا غذائية بشكل مستمر كغيرها من المستفيدين.

وأضاف المصدر أنه تم توفير العديد من الأجهزة الكهربائية للمواطن والجمعية متعاونة وتقوم بدورها وفق برامجها.