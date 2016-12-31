"سبق" ترصد أبرز 10 أحداث شهدتها الجبيل في 2016

زيارة تاريخية وإنجازات أمنية ومشاريع تنموية وأحداث مهمة

تودِّع محافظة الجبيل (شرق السعودية) العام 2016 بالعديد من الأحداث والوقائع البارزة، أهمها الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- وافتتاحه مئات المشاريع التنموية والصناعية بمليارات الريالات، إضافة إلى مناورات درع الخليج 1، التي نفذتها القوات البحرية السعودية في الأسطول الشرقي، والإنجاز الأمني لرجال أمن المنشآت حين نجحوا في إحباط محاولة اختراق إحدى المنشآت النفطية بالجبيل، وغيرها من الأحداث المهمة.

"سبق" ترصد أبرز أحداث العام 2016 التي شهدتها محافظة الجبيل، وتنقلها لكم حسب التسلسل الزمني.

حريق شركة كيان

لم تكن بداية عام 2016 هادئة في الجبيل؛ إذ شهد منتصف شهر يناير حريقًا بأحد خزانات المخلفات الصناعية التابع لشركة كيان، فيما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، ودون تأثير على العمليات التشغيلية. وعلى الرغم من محدودية الحريق إلا أن وسائل الإعلام تناولته بشكل واسع نظرًا لما تثيره حرائق المصانع من مخاوف في أوساط المهتمين بأخبار الصناعات البتروكيماوية.

عفو العائلة الكويتية عن قاتل ابنها في ساحة القصاص

وفي 31 من شهر مارس، ومع ساعات الصباح الأولى، كانت ساحة القصاص بمحافظة الجبيل على موعد مع تنفيذ شرع الله والقصاص في أحد الجناة، إلا أن والدة المجني عليه شقت صمت الحاضرين بعفوها عن قاتل ابنها لوجه الله تعالى؛ لتتعالى أصوات الحاضرين بالتكبير والسجود شكرًا لله. وتعود تفاصيل القضية لسنوات عدة حين تورط الجاني في مضاربة جماعية، وأطلق رصاصة طائشة، استقرت في جسد طفل كويتي، كان مع أسرته بغرض التنزه في محافظة النعيرية؛ ليلقى حتفه، ويُحكم على القاتل بالقصاص.

حريق شركة المتحدة ووفاة 12 عاملاً

وفي 16 من شهر إبريل، وأثناء إجراء الصيانة الدورية في مصانع شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات، شبَّ حريق أدى لوفاة 12 عاملاً، وإصابة 11 آخرين في حدث هرعت له الفرق الإسعافية كافة بالجبيل، وحظي بمتابعة من أعلى الجهات المسؤولة. فيما تناولت الخبر وسائل إعلام أجنبية؛ كون المتوفين من جنسيات آسيوية مختلفة.

إدراج الجبيل ضمن أكثر المدن تلوثًا في العالم

وفي منتصف شهر مايو أثار إدراج منظمة الصحة العالمية مدن الجبيل والرياض والدمام ضمن أكثر مدن العالم تلوثًا جدلاً واسعًا في أوساط المجتمع السعودي؛ إذ تعالت أصوات المواطنين في الجبيل بوضع حد لانبعاثات المصانع بالجبيل؛ لتخرج بعد ذلك الهيئة الملكية، وتفند ادعاءات منظمة الصحة العالمية، وتؤكد عدم صحة ما ورد في تقريرها، وعزمها على مقاضاة المنظمة بسبب نشرها معلومات غير دقيقة عن مدينة الجبيل الصناعية.

إحباط محاولة اختراق إحدى المنشآت النفطية بالجبيل

في أوائل شهر أغسطس وجّه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف - حفظه الله - بتكريم الجندي أول خالد المغفوري، أحد منسوبي أمن المنشآت بمدينة الجبيل الصناعية؛ وذلك نظير ما قام به من عمل بطولي؛ إذ تمكن من إحباط محاولة اختراق أحد الحواجز الأمنية لإحدى المنشآت النفطية المهمة بالجبيل.

العثور على قبر أثري به 17 كيلو ذهب

في 11 من سبتمبر فندت هيئة السياحة والآثار مزاعم العثور على 17 كيلو ذهب بموقع ثاج الأثري غرب محافظة الجبيل أثناء قيام أحد المواطنين ببناء منزله. وكانت قصة العثور على قبر طفلة أثري، به 17 كيلو من الذهب، قد انتشرت بشكل واسع في أوساط المواطنين، إلا أن الهيئة العامة للسياحة فندت القصة المتداوَلَة، وأكدت أنها هي من عثر على الآثار، وأشارت إلى أنها عرضتها في المتحف الوطني وفي معرض روائع الآثار السعودية.

حقول جديدة للغاز بين الجبيل ورأس الخير

وفي الخامس من شهر أكتوبر تناولت وسائل إعلام محلية خبر نجاح شركة أرامكو السعودية في اكتشاف حقول جديدة للغاز على مشارف الجبيل الصناعية ورأس الخير في الامتداد الساحلي بين المدينتين؛ لتشكّل بذلك رافدًا جديدًا من روافد الاقتصاد في السعودية.

انطلاق مناورات درع الخليج 1 بالجبيل

في الخامس من شهر أكتوبر أيضًا كانت انطلاقة مناورات "درع الخليج 1"، التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان. وتشترك في هذه المناورات وحدات من القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي؛ بهدف رفع الجاهزية القتالية لمنسوبي القوات البحرية، وإكسابهم مهارات قتالية ومزيدًا من الخبرات للتعامل مع الأحداث، وطرقًا جديدة للتعامل مع الأحداث.

وفاة فتاة الجبيل "سارة" تشغل الرأي العام

في منتصف شهر نوفمبر كان الحديث في الجبيل يدور حول حقيقة الادعاءات المتداوَلَة بشأن وفاة فتاة، تبلغ من العمر 14 عامًا؛ إذ تشير تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الفتاة تعرضت للعنف على يد زوجة أبيها، وأُجبرت على الانتحار؛ لتأتي تأكيدات شرطة المنطقة الشرقية بأن القضية محل متابعتها، ولا تزال التحقيقات فيها جارية.

زيارة تاريخية

وعلى عكس بداية العام 2016 أتت نهايته تحمل في طياتها الخير الكثير؛ إذ حظيت الجبيل في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر بزيارة تاريخية لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، الذي دشن 242 مشروعًا صناعيًّا وتنمويًّا في مدينة الجبيل الصناعية تابعة للهيئة الملكية وأرامكو السعودية والقطاع الخاص، بتكلفة تبلغ أكثر من 216 مليار ريال.