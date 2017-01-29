"سبق" ترصد بالصور.. فرحة الأطفال بقصر الإمارة في وادي الدواسر

​أسرهم: المهرجان أتاح فرصة الحنين للماضي واستذكار مراحل تأسيس الدولة

(تصوير: محمد آل مسحل): رصدت "سبق" بالصور الإقبال الكبير للأطفال مع أسرهم؛ ليستكشفوا عبق الماضي، ويتعرفوا على تراث الآباء والأجداد؛ لما فيه من تأصيل للثقافة لدى النشء، وذلك خلال فعاليات مهرجان "وادينا تراث وأصالة" بقصر الملك عبدالعزيز التاريخي.



وأكد عدد من الأهالي ممن التقتهم "سبق" أن سعادتهم لا توصف بمثل هذه المناسبة؛ كونها تقام في قصر الإمارة، أحد أهم القصور التاريخية التي تزخر بعبق التاريخ المجيد؛ ما أتاح لهم فرصة الحنين للماضي، مع استذكار مراحل تأسيس الدولة في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الذي أمر ببنائه في المحافظة.



فيما سجلت عدسة "سبق" فرحة وسعادة أطفال المحافظة؛ لما شاهدوه من موجودات في مقر المهرجان، تعبّر عن حياة وتاريخ وتراث أجدادهم، ممن عاشوا بتلك الفترة، ويأتي من أهمها "القربة"، التي حرصوا على شرب مائها.



يُشار إلى أن قصر الملك عبدالعزيز، وهو ما يعرف بـ"قصر الإمارة أو قصر الحكومة"، يعد من أهم المعالم والقصور التاريخية في وادي الدواسر، وبداية إنشائه كانت عندما أرسل الملك عبدالعزيز - رحمه الله- مندوبًا له، يسمى (جاسر)، عام 1329هـ، طالبًا من وكيل الحكومة بالوادي آنذاك الشيخ محمد بن ضرمان - رحمه الله - بناء القصر؛ ليكون مقرًّا للحاكم الإداري في وادي الدواسر. وتبلغ مساحة حدود القصر 5220 مترًا مربعًا.

