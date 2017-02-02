"سبق" تستعرض السيرة الذاتية لوكيل وزير الداخلية للشؤون الأمنية

"الراشد" من أبناء دومة الجندل وتقلد العديد من المناصب

تستعرض "سبق" السيرة الذاتية لوكيل وزير الداخلية للشؤون الأمنية حمد بن خلف الراشد، الذي صدر أمر ملكي يوم أمس بتعيينه على هذا المنصب.



وقد ولد "الراشد" في مدينة دومة الجندل بمنطقة الجوف ، ودرس مراحله الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية فيها، ثم التحق بكلية الملك فهد الأمنية وتخرج منها علم 1404هـ برتبة ملازم، ثم عُين بمكافحة المخدرات بمحافظة القريات بمنطقة الجوف وعمل في هذا المجال حتى رتبة نقيب.



بعد ذلك انتقل لوزارة الداخلية وعمل في قسم "الدراسات والبحوث" ، ثم تدرج في المناصب حيث تم تعيينه في الشؤون الأمنية وعمل في هذا المجال لأعوام ترقى من خلالها لرتبة لواء ثم صدر أمر وزير الداخليه بتكليفه وكيلاً مساعداً للشؤون الأمنية وعمل في هذا المجال حتى صدر الأمر الملكي يوم أمس الأربعاء بتعيينه وكيلاً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.



وكان وكيل وزير الداخلية للشؤون الأمنية حمد بن خلف الراشد قد رفع اليوم شكره وامتنانه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.



وأبدى "الراشد" اعتزازه بالثقة السامية الكريمة وتشرفه بخدمة وطنه وقيادته، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده في أداء شرف ما أوكل إليه من مهمة وفق توجيهات وإشراف وزير الداخلية.



وأوضح أنه سيحرص على بذل الجهود كافة بكل تفانٍ في سبيل خدمة أمن واستقرار هذا الوطن الكريم في ظل القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد.