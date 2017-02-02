سجن سعودي انضم إلى "جبهة النصرة" وخزن مقاطع لـ"داعش"

لمدة 7 سنوات ومنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمحكوميته

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن سعودي 7 سنوات بعد ثبوت إدانتة بالخروج إلى مواطن القتال في سوريا ، والانضمام لأحد التنظيمات الإرهابية ( جبهة النصرة ) وعدد من التنظيمات الأخرى ، والتدرب في معسكراتهم على استخدام الأسلحة ، وتنسيقه لخروج شقيقه إلى سوريا ؛ من أجل المشاركة في القتال الدائر هناك ، وإنتاجه وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مع أحد المعرفات المشبوهة والحصول منه على رقم أحد المنسقين في تركيا بهدف الدخول إليها للمشاركة في القتال الدائر هناك ، وتخزينه مقاطع عن تنظيم داعش الإرهابي.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة ذاكرتي البيانات والأجهزة الصوتية المضبوطة استناداً للمادة (13) من ذات النظام ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي ، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.