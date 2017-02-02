النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سجن سعودي انضم إلى "جبهة النصرة" وخزن مقاطع لـ"داعش"

لمدة 7 سنوات ومنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمحكوميته

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن سعودي 7 سنوات بعد ثبوت إدانتة بالخروج إلى مواطن القتال في سوريا ، والانضمام لأحد التنظيمات الإرهابية ( جبهة النصرة ) وعدد من التنظيمات الأخرى ، والتدرب في معسكراتهم على استخدام الأسلحة ، وتنسيقه لخروج شقيقه إلى سوريا ؛ من أجل المشاركة في القتال الدائر هناك ، وإنتاجه وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مع أحد المعرفات المشبوهة والحصول منه على رقم أحد المنسقين في تركيا بهدف الدخول إليها للمشاركة في القتال الدائر هناك ، وتخزينه مقاطع عن تنظيم داعش الإرهابي. 

 

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة ذاكرتي البيانات والأجهزة الصوتية المضبوطة استناداً للمادة (13) من ذات النظام ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي ، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر. 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سجن سعودي انضم إلى "جبهة النصرة" وخزن مقاطع لـ"داعش"
سبق

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن سعودي 7 سنوات بعد ثبوت إدانتة بالخروج إلى مواطن القتال في سوريا ، والانضمام لأحد التنظيمات الإرهابية ( جبهة النصرة ) وعدد من التنظيمات الأخرى ، والتدرب في معسكراتهم على استخدام الأسلحة ، وتنسيقه لخروج شقيقه إلى سوريا ؛ من أجل المشاركة في القتال الدائر هناك ، وإنتاجه وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مع أحد المعرفات المشبوهة والحصول منه على رقم أحد المنسقين في تركيا بهدف الدخول إليها للمشاركة في القتال الدائر هناك ، وتخزينه مقاطع عن تنظيم داعش الإرهابي. 

 

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة ذاكرتي البيانات والأجهزة الصوتية المضبوطة استناداً للمادة (13) من ذات النظام ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي ، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر. 

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
02:24 PM
لمدة 7 سنوات ومنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمحكوميته

سجن سعودي انضم إلى "جبهة النصرة" وخزن مقاطع لـ"داعش"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
3,922

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن سعودي 7 سنوات بعد ثبوت إدانتة بالخروج إلى مواطن القتال في سوريا ، والانضمام لأحد التنظيمات الإرهابية ( جبهة النصرة ) وعدد من التنظيمات الأخرى ، والتدرب في معسكراتهم على استخدام الأسلحة ، وتنسيقه لخروج شقيقه إلى سوريا ؛ من أجل المشاركة في القتال الدائر هناك ، وإنتاجه وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مع أحد المعرفات المشبوهة والحصول منه على رقم أحد المنسقين في تركيا بهدف الدخول إليها للمشاركة في القتال الدائر هناك ، وتخزينه مقاطع عن تنظيم داعش الإرهابي. 

 

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة ذاكرتي البيانات والأجهزة الصوتية المضبوطة استناداً للمادة (13) من ذات النظام ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي ، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر. 

شارك برأيك
39
145

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

11.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و11 دولة أخرى

03 فبراير
1,798
3000

3000

01 فبراير
1,887
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
2,717
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
5,290

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

فعالية جامعة جازان

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي
وراء كل رجل مديون امرأة

وراء كل رجل مديون امرأة

عبدالرحمن المرشد
الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

الأموال المهاجرة تريليون ريال سنوياً

برجس البرجس
"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

"رابطة العالم" بملتقى باكستان تفضح التخون

أحمد الركبان
مفارقات من داخل البيوت

مفارقات من داخل البيوت

حمد مشخص
الحرب الإلكترونية الشرسة

الحرب الإلكترونية الشرسة

جمعان الكرت
المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

المحترفون وصـلاة الاسـتخارة..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة