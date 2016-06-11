سحب قرعة دوري جميل ظهر اليوم
تقام ظهر السبت قرعة دوري جميل للمحترفين موسم 2017-2018 وذلك بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بمجمع الأمير فيصل الأولمبي بالرياض.
وكانت الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم وجهت الدعوة للأندية الـ 14 المشاركة لحضور ممثليها مراسم إجراء القرعة.
يذكر أن الموسم الرياضي 2017-2018 سينطلق 10 أغسطس المقبل بمشاركة 14 نادياً بدوري جميل هي: الهلال- الأهلي- النصر- الاتحاد- الرائد- الشباب- التعاون- الفتح- الفيصلي- القادسية- الاتفاق- الباطن- الفيحاء-أحد.
سحب قرعة دوري جميل ظهر اليوم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-06-10
تقام ظهر السبت قرعة دوري جميل للمحترفين موسم 2017-2018 وذلك بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بمجمع الأمير فيصل الأولمبي بالرياض.
وكانت الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم وجهت الدعوة للأندية الـ 14 المشاركة لحضور ممثليها مراسم إجراء القرعة.
يذكر أن الموسم الرياضي 2017-2018 سينطلق 10 أغسطس المقبل بمشاركة 14 نادياً بدوري جميل هي: الهلال- الأهلي- النصر- الاتحاد- الرائد- الشباب- التعاون- الفتح- الفيصلي- القادسية- الاتفاق- الباطن- الفيحاء-أحد.
10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
01:15 AM
سحب قرعة دوري جميل ظهر اليوم
تقام ظهر السبت قرعة دوري جميل للمحترفين موسم 2017-2018 وذلك بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بمجمع الأمير فيصل الأولمبي بالرياض.
وكانت الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم وجهت الدعوة للأندية الـ 14 المشاركة لحضور ممثليها مراسم إجراء القرعة.
يذكر أن الموسم الرياضي 2017-2018 سينطلق 10 أغسطس المقبل بمشاركة 14 نادياً بدوري جميل هي: الهلال- الأهلي- النصر- الاتحاد- الرائد- الشباب- التعاون- الفتح- الفيصلي- القادسية- الاتفاق- الباطن- الفيحاء-أحد.