سعودة قطاع السطحات.. الرسالة مجهولة والترحيب حاضر

مطالبات من مواطنين بالتنفيذ: مصدر دخل لكثير من العائلات

رحب الكثير من ملاك سطحات سحب السيارات ودينات نقل العفش، برسائل وهمية انتشرت مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقرب صدور قرار السعودة ومنع الأجانب من قيادة تلك المركبات.

وأشار عدد من الملاك لعدم معرفتهم عن مصداقية تلك الرسائل التي لم تردهم من جهة مختصة.

وطالبوا عبر "سبق" الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ نظام السعودة على هذه المهنة، كونها مصدر دخل لكثير من العائلات.