النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

سعودة قطاع السطحات.. الرسالة مجهولة والترحيب حاضر

مطالبات من مواطنين بالتنفيذ: مصدر دخل لكثير من العائلات

رحب الكثير من ملاك سطحات سحب السيارات ودينات نقل العفش، برسائل وهمية انتشرت مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقرب صدور قرار السعودة ومنع الأجانب من قيادة تلك المركبات.

 

وأشار عدد من الملاك لعدم معرفتهم عن مصداقية تلك الرسائل التي لم تردهم من جهة مختصة.

 

وطالبوا عبر "سبق" الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ نظام السعودة على هذه المهنة، كونها مصدر دخل لكثير من العائلات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سعودة قطاع السطحات.. الرسالة مجهولة والترحيب حاضر
سبق

رحب الكثير من ملاك سطحات سحب السيارات ودينات نقل العفش، برسائل وهمية انتشرت مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقرب صدور قرار السعودة ومنع الأجانب من قيادة تلك المركبات.

 

وأشار عدد من الملاك لعدم معرفتهم عن مصداقية تلك الرسائل التي لم تردهم من جهة مختصة.

 

وطالبوا عبر "سبق" الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ نظام السعودة على هذه المهنة، كونها مصدر دخل لكثير من العائلات.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
03:41 PM
مطالبات من مواطنين بالتنفيذ: مصدر دخل لكثير من العائلات

سعودة قطاع السطحات.. الرسالة مجهولة والترحيب حاضر

A A A
متعب البقمي - الطائف
30
22,066

رحب الكثير من ملاك سطحات سحب السيارات ودينات نقل العفش، برسائل وهمية انتشرت مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقرب صدور قرار السعودة ومنع الأجانب من قيادة تلك المركبات.

 

وأشار عدد من الملاك لعدم معرفتهم عن مصداقية تلك الرسائل التي لم تردهم من جهة مختصة.

 

وطالبوا عبر "سبق" الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ نظام السعودة على هذه المهنة، كونها مصدر دخل لكثير من العائلات.

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,254
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,899
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,665
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,248

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة