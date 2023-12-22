سعوديون وسط الثلج.. لقطات طريفة وخفة ظل تُشعل مواقع التواصل

بعد أن اكتست "الشمال" بالبياض وتسابق حاملو الأجهزة الذكية في رصدها

منذ أن بدأ الثلج في التساقط شمالي المملكة أول أمس، تسابق حاملو الأجهزة الذكية في رصد ذلك المنظر النادر الحدوث في دولة صحراوية تلامس حدودها الجنوبية خط الاستواء الساخن، وشرع الآلاف من الذين شدهم المنظر في أخذ اللقطات المتنوعة لبياض الثلج اللافت.



هذا التساقط الثلجي النادر كشف عن مواهب رائعة يحملها السعوديون وخفة ظل تظهر دائماً في تلك المواقف، وتكشفها وسائل التواصل الاجتماعي والتي باتت تنقل ردة الفعل في ظرف ثوان معدودة.



في شمال المملكة اندفع الجميع لتصيد اللقطات المميزة، في حين حرص الكثير منهم على إضفاء شيء من العادات والتقاليد السعودية، للتأكيد أن الصورة من داخل المملكة، حيث ظهرت آلاف الصور لدلال القهوة وأباريق الشاي من وسط الثلوج، واختار البعض الآخر الإبل والأغنام، كتأكيد على غرابة الصورة.



على الجانب الآخر، ظهرت الطرفة في التغطية الشعبية، حيث قدم مغرد تويتري طلباً طريفاً عندما عرض على "المحرومين من الثلج" كتابة أسمائهم على الثلج مقابل مبلغ مالي وهو ما أثار ردود أفعال واسعة على حسابه.



في حزم الجلاميد تفنن زواره في تصوير القطار خلال مروره السريع وسط الثلوج مقارنين بينها وبين أوروبا، في حين فضل بعضهم نصب "قدر الضغط" وسط الثلج تعبيراً عن العادات والتقاليد وتأكيداً بأن الثلج في المملكة.



وبين تلك الصور الغريبة والطريفة، يواصل أبناء الشمال استمتاعهم بالثلوج وسط ترقب من ساكني وسط المملكة ورغبة أن تصلهم العاصفة الثلجية لعلهم يستمتعون بتلك اللحظات الممتعة.



