700 سعودي وخليجي يقدمون 50 لوحة من الفلكلور الشعبي بالجنادرية

"سبق" الراعي الحصري لفعاليات المهرجان للعام الثالث على التوالي

يقدم 700 مشارك سعودي وخليجي أبرز لوحات الفلكلور الشعبي لزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "جنادرية 31"، برعاية "سبق" الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان.

ويتيح مهرجان الجنادرية لزواره الاستمتاع بأكثر من 50 لوناً من ألوان الرقصات الشعبية التي تشتهر بها مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون.

ومن ضمن هذه الألوان التي يتميز بها الموروث الشعبي في مختلف مناطق المملكة، العرضة السعودية، العرضة الجنوبية، السامري، والزيفة والعزاوي، والزامل، والشرح والهجيني، والدحة، والربابة والخطوة، والسمسمية، المزمار، الخبيتي، الليوة وغيرها.

ويرمز المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، من خلال فعالياته وبرامجه وأنشطته، إلى اللحمة الوطنية وتوحيد الصف وجمع الكلمة حيث يضم كل مناطق المملكة وكل أطيافها ليطلع الأجيال على ماضيهم المجيد وتاريخ وطنهم وتراثه وثقافته.

يُشار إلى أن "سبق" هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "جنادرية 31" للسنة الثالثة على التوالي.