سعودي يخترع "مظلة مكة المكيفة" لمواجهة الإنهاك الحراري للحجاج

اقتصادية في استهلاك المياه وسهلة الحمل ولها مروحة ذات سرعتين

وجدَ المهندس محمد بن حامد صائغ ، المدرب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حلاً عملياً يقي حجاج بيت الله الحرام والعاملين في خدمة ضيوف الرحمن أشعة الشمس بشكلٍ مباشر ، يتمثل في "مظلة مكة المكيفة".

وتعتبر أشعة الشمس أكبر المشاكل التي تؤرق الجهات الصحية والإسعافية التي تعمل على مدار اليوم في خدمة حجاج بيت الله ، بالذات في حال التعرض لضربات الشمس المسببة للصداع والغثيان وفقدان الوعي والتشنج أو الانهاك الحراري الذي يحدث نتيجة أشعة الشمس والجو الحار.

وقد ساهمت حياة المدرب السعودي الذي يسكن في مكة ويعمل مسئولاً للجودة بإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في البحث عن أسرع الحلول لهذه المشكلة حيث اطلع على الحلول غير المجدية التي نُفذت سابقاً وشاركت في تنفيذها جهات كثيرة.

وقال محمد حامد صائغ لـ"سبق": المظلة سهلة الحمل والاستعمال، ولها مروحة ذات سرعتين، حيث يمكن للمستخدم تثبيت قارورة مياة صغيرة تحت المظلة ومن ثم تحويل رذاذ الماء إلى هواء بارد يواجه به الإنهاك الناجم عن الحرارة وضربات الشمس.

وأضاف: المظلة قادرة على العمل لساعات طويلة ولها طاقة عالية، كما أنها اقتصادية في استهلاك المياه مما يجعلها خيارًا مثاليًا للحجاج والعاملين تحت أشعة الشمس.