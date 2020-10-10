"سعود بن ثنيان": "سابك" أصبحت شركة عالمية بكل معنى الكلمة

بعد انتهاء فترة رئاسته لمجلس إدارتها

رفع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، خالص شكره وامتنانه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ بمناسبة إعادة تشكيل مجلس إدارة (سابك)، وانتهاء فترة ترؤسه للمجلس.

وقال في كلمة ألقاها اليوم خلال الاجتماع غير العادي للجمعية العامة لـ(سابك): إن قيادتنا الحكيمة "لا تألو جهدًا في استثمار مواردنا الاستثمار الأمثل، حيث بنت المشاريع التنموية العملاقة في مختلف المناطق وشتى القطاعات؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحقيق أمن الوطن واستقراره".

وأضاف أن شركة (سابك) من المشاريع العظيمة التي "أثبتت نجاحاتها المتميزة بعد نظر القيادة، وحسن إدارتها للموارد، كما أثبتت قدرة الإنسان السعودي على الإبداع وصناعة الإنجاز، وعزمه على ترجمة الطموحات إلى واقع ملموس ومنجز حاضر".

ونوه الأمير سعود إلى أن (سابك) تبنت منهجًا يتداوله منسوبوها جيلاً بعد جيل متبنين ذات القيم السامية التي تأسست عليها الشركة والمتمثلة في النزاهة والشفافية والعدالة والصدق والتحفيز والمشاركة والإبداع والانجاز.

وأوضح أن فترة عمله رئيسًا لمجلس إدارة (سابك) خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، كانت حافلة بالتحديات كما هي الإنجازات، مضيفًا بقوله: "تمكنا من مواصلة ما بنته الأجيال التي سبقتنا، وانطلقنا بالشركة نحو آفاق أبعد وفضاءات أوسع".

وقال الأمير سعود، إن المجلس المقبل سيحمل راية النجاح والتميز وسيعمل جاهدًا على توسيع دائرة أعمال الشركة وتعظيم مكاسبها مستفيدًا في ذلك مما يحظى به المجلس من دعم قوي ورغبة جادة من لدن القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومستفيدًا أيضًا من مكونات النجاح ومخزون الإنجازات التي تركها المجلس الحالي والمجالس السابقة، منوهًا بتنوع الخبرات المحلية والعالمية في مجلس الإدارة الجديد.

وعبر عن شكره لزملائه في مجالس إدارة (سابك) في دوراتها المتعاقبة، وحث منسوبي (سابك) على مواصلة العطاء والتميز، معبرًا عن تقديره لمساهمي (سابك) وزبائنها وعملائها ثقتهم بالشركة وتفاعلهم البناء معها.

وعقدت الجمعية العامة لـ(سابك) اجتماعًا غير عادي اختارت من خلاله رئيس وأعضاء مجلس إدارة جديدة لقيادة الشركة خلال الفترة المقبلة.

وقدم الرئيس التنفيذي لـ(سابك)، يوسف بن عبدالله البنيان، شكره للأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، الذي ترجل بعد أن قدم سطورًا كتبت بمداد الذهب في سيرة (سابك) المظفرة.

كما شكر أعضاء مجلس الإدارة في الدورات المتعاقبة، مهنئًا ومرحبًا بأعضاء المجلس الجدد، ومعبرًا عن تطلعه لأن يسهموا في مسيرة البناء والعطاء لتواصل هذه الشركة العملاقة نجاحاتها وإنجازاتها.

وتابع البنيان أن (سابك) حققت قفزات كبيرة خلال فترة تولي الأمير سعود رئاسة مجلس إدارتها، حيث ارتفع إنتاج مصانعها من حوالي 43 مليون طن العام 2004م، ليتجاوز في الوقت الحاضر 73 مليون طن.

وأضاف: ارتفع عدد المواقع الصناعية التي تديرها الشركة من 20 موقعًا صناعيًا داخل المملكة وخارجها، إلى أكثر من 86 موقعًا حول العالم، فيما ارتفع حجم أصولها ليتجاوز 316 مليار ريال حاليًا، مقارنة بـ 125 ملياراً في العام 2004م، فضلاً عن احتلالها المركز الأول عالميًا في الأرباح التشغيلية وإجمالي الأصول وصافي الربح، متفوقةً بذلك على كبريات الشركات العالمية مثل (باسف) الألمانية، و(ساينوبك) الصينية، و(داو) الأمريكية."