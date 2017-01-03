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"سعود بن طلال" يبحث أوجه التعاون مع مكتب التدريب التقني والمهني بنجران

استعرض أبرز الرؤى والمهام حول مبادرات "الإسكان" وأهم المخرجات المشتركة

قام المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع "الأمير سعود بن طلال بن بدر"، بزيارة لمكتب التدريب التقني والمهني ووحداته التدريبية بمنطقة نجران؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس مكتب التدريب التقني والمهني "سعيد بن أحمد آل جبار"، وعميد الكلية التقنية بنجران "محمد بن علي زبعان الصقري"، وعدد من منسوبي المؤسسة في نجران.

 

وجرى بحث أوجه التعاون بين وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، متمثلة في مكتب التدريب التقني والمهني بالمنطقة؛ حيث تم استعراض أبرز الرؤى والمهام حول مبادرات وزارة الإسكان، وأهم المخرجات المشتركة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعدها سلم رئيس مكتب التدريب التقني وعميد الكلية التقنية "للأمير سعود بن طلال" درعًا تذكارية من إنتاج متدربي الكلية التقنية بنجران.

 

وتوجه "الأمير سعود" في زيارة شملت أقسام الكلية والاطلاع عن كثب على ما تحتويه من ورش ومعامل ومختبرات؛ حيث أبدى إعجابه مما شاهده داخل الأقسام.

 

وتأتي زيارة "الأمير سعود" لبحث سبل الشراكة مع وحدات التدريب التقني والمهني بالمنطقة، من خلال استقطاب عدد من متدربيها في مختلف التخصصات والسعي بتوظيفهم في مشاريع وفرع الوزارة بالمنطقة.

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"سعود بن طلال" يبحث أوجه التعاون مع مكتب التدريب التقني والمهني بنجران
سبق

قام المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع "الأمير سعود بن طلال بن بدر"، بزيارة لمكتب التدريب التقني والمهني ووحداته التدريبية بمنطقة نجران؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس مكتب التدريب التقني والمهني "سعيد بن أحمد آل جبار"، وعميد الكلية التقنية بنجران "محمد بن علي زبعان الصقري"، وعدد من منسوبي المؤسسة في نجران.

 

وجرى بحث أوجه التعاون بين وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، متمثلة في مكتب التدريب التقني والمهني بالمنطقة؛ حيث تم استعراض أبرز الرؤى والمهام حول مبادرات وزارة الإسكان، وأهم المخرجات المشتركة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعدها سلم رئيس مكتب التدريب التقني وعميد الكلية التقنية "للأمير سعود بن طلال" درعًا تذكارية من إنتاج متدربي الكلية التقنية بنجران.

 

وتوجه "الأمير سعود" في زيارة شملت أقسام الكلية والاطلاع عن كثب على ما تحتويه من ورش ومعامل ومختبرات؛ حيث أبدى إعجابه مما شاهده داخل الأقسام.

 

وتأتي زيارة "الأمير سعود" لبحث سبل الشراكة مع وحدات التدريب التقني والمهني بالمنطقة، من خلال استقطاب عدد من متدربيها في مختلف التخصصات والسعي بتوظيفهم في مشاريع وفرع الوزارة بالمنطقة.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
09:18 PM
استعرض أبرز الرؤى والمهام حول مبادرات "الإسكان" وأهم المخرجات المشتركة

"سعود بن طلال" يبحث أوجه التعاون مع مكتب التدريب التقني والمهني بنجران

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علي حفول - نجران
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قام المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع "الأمير سعود بن طلال بن بدر"، بزيارة لمكتب التدريب التقني والمهني ووحداته التدريبية بمنطقة نجران؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس مكتب التدريب التقني والمهني "سعيد بن أحمد آل جبار"، وعميد الكلية التقنية بنجران "محمد بن علي زبعان الصقري"، وعدد من منسوبي المؤسسة في نجران.

 

وجرى بحث أوجه التعاون بين وزارة الإسكان والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، متمثلة في مكتب التدريب التقني والمهني بالمنطقة؛ حيث تم استعراض أبرز الرؤى والمهام حول مبادرات وزارة الإسكان، وأهم المخرجات المشتركة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعدها سلم رئيس مكتب التدريب التقني وعميد الكلية التقنية "للأمير سعود بن طلال" درعًا تذكارية من إنتاج متدربي الكلية التقنية بنجران.

 

وتوجه "الأمير سعود" في زيارة شملت أقسام الكلية والاطلاع عن كثب على ما تحتويه من ورش ومعامل ومختبرات؛ حيث أبدى إعجابه مما شاهده داخل الأقسام.

 

وتأتي زيارة "الأمير سعود" لبحث سبل الشراكة مع وحدات التدريب التقني والمهني بالمنطقة، من خلال استقطاب عدد من متدربيها في مختلف التخصصات والسعي بتوظيفهم في مشاريع وفرع الوزارة بالمنطقة.

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