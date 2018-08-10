سعياً لعدم عودتهم للإجرام.. ميزة "غير مسبوقة" للسجناء في بريطانيا

اقترحت الحكومة البريطانية، مؤخراً، السماح لنزلاء السجون في البلاد بإجراء اتصالات فيديو عبر خدمة "سكايب"، في مسعى إلى إدماجهم وثنيهم عن العودة إلى الإجرام.

وذكر تقرير حكومي أعدّه لورد فارمر، أن ثمة حاجة إلى السماح لبعض السجناء في إنجلترا وويلز بـ"لقاءات افتراضية" مع معارفهم عبر "سكايب"، لا سيما أن منهم من لا يتلقى زيارة؛ بسبب مرض الأهل، أو بُعدهم.

وأضاف التقرير أن لا غنى عن العلاقات الأسرية الإيجابية؛ لإنجاح مساعي الحكومة إلى إصلاح السجون، التي باتت تشهد وتيرة متنامية من العنف.

وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز"، يرى التقرير أن السماح بخدمة الاتصال عبر الإنترنت، سيعفي أناساً كثيرين خارج السجن من تكبد عناء السفر وزيارة ذويهم في أماكن اعتقالهم، لا سيما أن أقارب بعض السجناء أطفال وطلاب ما زالوا يواصلون دراستهم.

تبعاً لذلك، فإن خدمة الاتصال عبر سكايب ستكون رأفة بالسجناء وبذويهم، في الوقت نفسه؛ إذ ستتيح اللقاء والمحادثة دون أي مشقة.

وأشار التقرير إلى أن سجناء في شمال إيرلندا جرى السماح لهم بإجراء اتصالات فيديو مع أقاربهم، لكن "فارمر" ينبّه إلى أن خدمة "سكايب" لا تعني الاستغناء عن الزيارات التقليدية بين السجناء وذويهم.

وتشير أرقام التقرير إلى أن السجين الذي يتلقى زيارات من أهله، أقل عرضة بنسبة 39 في المائة للعودة مجدداً إلى عالم الإجرام بعد مغادرة الزنزانة.

وانتقد التقرير تجاهل هيئات السجون لمسألة الأهل؛ إذ غالباً ما يجري إيداع النزلاء في مؤسسات الاعتقال، دون النظر في ما إذا كانت قريبة من عائلاتهم.