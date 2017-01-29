"سعيد بن فروة" ينعي والد الفنان "ناصر القصبي"

في تغريدة عبر "تويتر"

نعى "الشيخ سعيد بن فروة" إمام وخطيب أحد المساجد في منطقة عسير والد الفنان "ناصر القصبي"، الذي وافته المنية اليوم.

وقال "ابن فروة" عبر صفحته على "تويتر"، مشاركًا في وسم أطلقه مغرِّدون تحت عنوان وفاة والد الفنان "ناصر القصبي": "إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، اللهم اغفر له وارحمه وثبِّته عند السؤال".

ولاقت تدوينة "ابن فروة" إشادة كبيرة من قبل المتابعين لفصله بين الخلاف والواجب الإنساني الذي أمر به الدين الإسلامي، وخاصة أنها جاءت بعد القضية الشهيرة بينه وبين "القصبي"، التي شهدتها أروقة المحاكم مؤخرًا بعد تكفيره.