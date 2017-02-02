سفارة المملكة في المجر تحذر من مظاهرات قرب البرلمان

دعت المقيمين والزائرين إلى عدم التواجد في المنطقة المحيطة به

حذّرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في بودابست، في بيان لها، جميع المواطنين والمقيمين الزائرين للمجر، من احتمال قيام مظاهرات اليوم الخميس 5/ 5/ 1438هـ الموافق 2/ 2/ 2017م.

وقالت: تفيد السفارة المواطنين الكرام باحتمال قيام مظاهرات اليوم الخميس 2/ 2/ 2017 وتأمل السفارة من الجميع توخي أقصى درجات الحذر، وعدم التواجد في المنطقة المحيطة في البرلمان المجري المزمع حدوث المظاهرات بها.