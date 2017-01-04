أكد القسم القنصلي بسفارة المملكة لدى بنجلاديش الالتزام بالاتفاقية الموقعة بين وزارتي العمل السعودية والبنجلاديشية.
ودعت في هذا الصدد، جميع مكاتب الاستقدام المعتمدة لإرسال العمالة المنزلية الالتزام بالاتفاقية المحددة بالنسبة المطلوبة وهي 25% عمالة نسائية.
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سفارة المملكة لدى بنجلاديش تدعو مكاتب الاستقدام للالتزام باتفاقية 25% عمالة نسائية
في إطار الالتزام بالاتفاقية الموقعة بين وزارتي العمل السعودية والبنجلاديشية
أكد القسم القنصلي بسفارة المملكة لدى بنجلاديش الالتزام بالاتفاقية الموقعة بين وزارتي العمل السعودية والبنجلاديشية.
ودعت في هذا الصدد، جميع مكاتب الاستقدام المعتمدة لإرسال العمالة المنزلية الالتزام بالاتفاقية المحددة بالنسبة المطلوبة وهي 25% عمالة نسائية.
أكد القسم القنصلي بسفارة المملكة لدى بنجلاديش الالتزام بالاتفاقية الموقعة بين وزارتي العمل السعودية والبنجلاديشية.
في إطار الالتزام بالاتفاقية الموقعة بين وزارتي العمل السعودية والبنجلاديشية
سفارة المملكة لدى بنجلاديش تدعو مكاتب الاستقدام للالتزام باتفاقية 25% عمالة نسائية
أكد القسم القنصلي بسفارة المملكة لدى بنجلاديش الالتزام بالاتفاقية الموقعة بين وزارتي العمل السعودية والبنجلاديشية.
ودعت في هذا الصدد، جميع مكاتب الاستقدام المعتمدة لإرسال العمالة المنزلية الالتزام بالاتفاقية المحددة بالنسبة المطلوبة وهي 25% عمالة نسائية.