"سفرة الونيس" يقيم إفطاراً جماعياً لأيتام رفحاء بساحات الحرم المكي

وفرّ لهم وسائل الانتقال والإقامة لأداء مناسك العمرة

نظم مشروع "سفرة الونيس" حفل إفطار جماعي لأبناء جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاءن، وذلك بساحات المسجد الحرام مساء اليوم برعاية وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة لشؤون التنمية الدكتور هشام الفالح شرف فهد بن منير القثامي المدير التنفيذي للجنة السقاية والرفادة، وحضور مساعد قائد قوة الدعم لساحات الشمالية والغربية لشؤون الميدانية العميد سامي الفاضل ومسؤول ركن العمليات في إدارة الحشود العقيد فواز المتيهي ومشاركة من صحيفة "سبق" .

وقال رئيس مشروع سفرة "الونيس" الشيخ منصور بن صالح الونيس لـ"سبق" إن هذا المبادرة تجرى للسنة الرابعة على التوالي وتستهدف تكريم الأيتام ودعوتهم من عدة مناطق لتكريمهم داخل ساحات الحرم الشريف خلال الشهر المبارك، مشيرًا إلى أن أبناء جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء تم دعوتهم للمرة الأولى، حيث قاموا بأداء أداء مناسك العمرة .

وأضاف "الونيس" أنهم قاموا بنقلهم من محافظة رفحاء إلى مكة المكرمة؛ لزيارة المسجد الحرام، وأداء العمرة، وتوفير سكن بالقرب من المسجد الحرام لهم .

وشكر "الونيس" جميع أعضاء الجمعية: فارس عاصي، المحاسب المالي وعبدالله محسن سكرتير الجمعية زيد جزاع الشمري وصلاح كامل المطرفي اللجنة الإعلامية، على ما بذلوه من تسهيل هذا التكريم والاستضافة.

واختتم الحفل بتكريم أيتام وأعضاء الجمعية ومساعد قائد قوة الدعم لساحات الشمالية والغربية للشؤون الميدانية العميد سامي الفاضل ومسؤول ركن العمليات في إدارة الحشود العقيد فواز المتيني وفهد بن منير القثامي المدير التنفيذي بلجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة .