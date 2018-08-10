وأشاد ملك المغرب خلال كلمته بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانيات مادية ومعنوية من اجل راحة الحجيج والارتقاء بظروف الحج وصيانة مرافق الحرمين المكي والمدني وذلك تنفيذا لتوجيهات قيادة المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة تلا وزير الأوقاف المغربي كلمة ملك المغرب الملك محمد السادس للحجاج المغاربة حيث دعا الملك حجاج بلاده إلى التحلي بالحكمة والتسامح وحسن المعاملة والتركيز على أداء شعائر ومناسك الحج والالتزام بأحكامه وواجباته.

حضر سفير خادم الحرمين بالمغرب الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة اليوم حفل توديع الفوج الأول من الحجاج المغاربة المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام وذلك بمطار الرباط.

سفير المملكة بالرباط على رأس مودعي الفوج الأول من الحجاج المغاربة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-08-08 حضر سفير خادم الحرمين بالمغرب الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة اليوم حفل توديع الفوج الأول من الحجاج المغاربة المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام وذلك بمطار الرباط. وبهذه المناسبة تلا وزير الأوقاف المغربي كلمة ملك المغرب الملك محمد السادس للحجاج المغاربة حيث دعا الملك حجاج بلاده إلى التحلي بالحكمة والتسامح وحسن المعاملة والتركيز على أداء شعائر ومناسك الحج والالتزام بأحكامه وواجباته. وأشاد ملك المغرب خلال كلمته بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانيات مادية ومعنوية من اجل راحة الحجيج والارتقاء بظروف الحج وصيانة مرافق الحرمين المكي والمدني وذلك تنفيذا لتوجيهات قيادة المملكة العربية السعودية.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438 06:07 PM

سفير المملكة بالرباط على رأس مودعي الفوج الأول من الحجاج المغاربة وسط إشادة من الأشقاء بما وفرته السعودية من إمكانيات لراحة ضيوف الرحمن





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حضر سفير خادم الحرمين بالمغرب الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة اليوم حفل توديع الفوج الأول من الحجاج المغاربة المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام وذلك بمطار الرباط.

وبهذه المناسبة تلا وزير الأوقاف المغربي كلمة ملك المغرب الملك محمد السادس للحجاج المغاربة حيث دعا الملك حجاج بلاده إلى التحلي بالحكمة والتسامح وحسن المعاملة والتركيز على أداء شعائر ومناسك الحج والالتزام بأحكامه وواجباته.

وأشاد ملك المغرب خلال كلمته بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانيات مادية ومعنوية من اجل راحة الحجيج والارتقاء بظروف الحج وصيانة مرافق الحرمين المكي والمدني وذلك تنفيذا لتوجيهات قيادة المملكة العربية السعودية.