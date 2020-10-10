سفير المملكة في موسكو: زيارة خادم الحرمين تاريخية ناجحة شكلًا ومضمونًا

كتب مغردًا: لم تشهد مثلها روسيا منذ القياصرة

عبّر السفير السعودي لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الروسية موسكو عبدالرحمن الرسي عن سعادته وفخره بالزيارة الميمونة من الملك سلمان بن عبدالعزيز إثر الدعوة المقدمة من الرئيس "فلاديمير بوتين"، واصفًا تلك الزيارة بـ"التاريخية".

وقال السفير الرسي في تغريدة عقب لحظات من مغادرة المليك المفدَّى دولة روسيا: "زيارة ملكية تاريخية ناجحة شكلًا ومضمونًا، لم تشهد مثلها روسيا منذ القياصرة، حفظ الله ملك العزم والحزم سلمان بن عبدالعزيز".

‏‫يذكر أن خادم الحرمين الشريفين قد قام بزيارة إلى روسيا امتدت 4 أيام، وأثمرت عن حزمة من الاتفاقيات المشتركة في مختلف المجالات.