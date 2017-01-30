سفير بريطانيا الجديد لدى اليمن يؤكد دعم بلاده للحكومة الشرعية والسلام

شدد على وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق لتخفيف معاناة اليمنيين

أكد السفير البريطاني الجديد لدى اليمن سايمون شيركليف، موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية، وإحلال السلام في اليمن، وفقًا للمرجعيات الدولية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

ودعا "شيركليف"، خلال حفل استقبال أقيم في الرياض، بحضور نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي، ومستشار رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي، إلى أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق اليمنية، والتخفيف من الأوضاع المعيشية التي يعيشها اليمنيون جراء الحرب.