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سقوط 3 جناة شقوا فتحةً في جدار منزل لسرقة محل ذهب في أملج

فيما قبضت الشرطة على 3 سرقوا مبلغاً مالياً وصكوكاً من منزل مُسِن

حقّقت شرطة محافظة أملج إنجازاً أمنياً جديداً يُضاف إلى شرطة منطقة تبوك؛ حيث استطاعت، في وقتٍ وجيزٍ، كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية، والإطاحة بالجناة من خلال الجهود التي بُذلت من مدير شرطة المحافظة وزملائه ورجال البحث الجنائي، وتفانيهم في بذل كل السبل للحفاظ على الأمن.

 

تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة تبوك، المقدم خالد بن أحمد الغبان؛ أنه ورد إليهم بلاغٌ من أحد المواطنين يبلغ من العمر (66 سنة) عن سرقة مبلغ مالي وقدره (200) ألف ريال، وعددٍ من الصكوك والأوراق المهمة، وبفضلٍ من الله وتوفيقه، تمّ القبض على الجناة وهم ثلاثة أشخاص سعوديين تتراوح أعمارهم بين (21 و24 سنة)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة منزل المدعي في أثناء غيابه، والتدليل على موقع إخفاء المبلغ المسروق، وجرى إيقافهم رهن التحقيق.

 

وأضاف "الغبان": "تمكنت شرطة محافظة أملج من إلقاء القبض على ثلاثة جناة سعوديين (18 - 20 سنة)؛ ذلك بعد دخولهم منزل أحد المواطنين يقع مجاوراً لمحل لبيع الذهب ومحاولتهم السرقة؛ عن طريق إيجاد فتحة بالجدار الفاصل بين المنزل والمحل، وتمّ القبض عليهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بذلك، كما شُوهدت آثار على جدار المحل المراد سرقته، وعليه جرى إيقافهم لاستكمال التحقيق.

 

وثمّن مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد التميمي؛ هذه الجهود المثمرة والمميزة التي قامت بها شرطة محافظة أملج؛ حيث قدّم شكره وتقديره لمدير شرطة المحافظة المقدم هشام الغبان؛ وجميع مَن أسهم في هذه الإنجازات، متمنياً لهم التوفيق والاستمرارية على هذا النهج المشرف لرجال الأمن العام، وأن يكونوا عند حُسن الظن دائماً، وتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان لجميع شرائح المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سقوط 3 جناة شقوا فتحةً في جدار منزل لسرقة محل ذهب في أملج
سبق

حقّقت شرطة محافظة أملج إنجازاً أمنياً جديداً يُضاف إلى شرطة منطقة تبوك؛ حيث استطاعت، في وقتٍ وجيزٍ، كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية، والإطاحة بالجناة من خلال الجهود التي بُذلت من مدير شرطة المحافظة وزملائه ورجال البحث الجنائي، وتفانيهم في بذل كل السبل للحفاظ على الأمن.

 

تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة تبوك، المقدم خالد بن أحمد الغبان؛ أنه ورد إليهم بلاغٌ من أحد المواطنين يبلغ من العمر (66 سنة) عن سرقة مبلغ مالي وقدره (200) ألف ريال، وعددٍ من الصكوك والأوراق المهمة، وبفضلٍ من الله وتوفيقه، تمّ القبض على الجناة وهم ثلاثة أشخاص سعوديين تتراوح أعمارهم بين (21 و24 سنة)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة منزل المدعي في أثناء غيابه، والتدليل على موقع إخفاء المبلغ المسروق، وجرى إيقافهم رهن التحقيق.

 

وأضاف "الغبان": "تمكنت شرطة محافظة أملج من إلقاء القبض على ثلاثة جناة سعوديين (18 - 20 سنة)؛ ذلك بعد دخولهم منزل أحد المواطنين يقع مجاوراً لمحل لبيع الذهب ومحاولتهم السرقة؛ عن طريق إيجاد فتحة بالجدار الفاصل بين المنزل والمحل، وتمّ القبض عليهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بذلك، كما شُوهدت آثار على جدار المحل المراد سرقته، وعليه جرى إيقافهم لاستكمال التحقيق.

 

وثمّن مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد التميمي؛ هذه الجهود المثمرة والمميزة التي قامت بها شرطة محافظة أملج؛ حيث قدّم شكره وتقديره لمدير شرطة المحافظة المقدم هشام الغبان؛ وجميع مَن أسهم في هذه الإنجازات، متمنياً لهم التوفيق والاستمرارية على هذا النهج المشرف لرجال الأمن العام، وأن يكونوا عند حُسن الظن دائماً، وتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان لجميع شرائح المجتمع.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
12:26 PM
فيما قبضت الشرطة على 3 سرقوا مبلغاً مالياً وصكوكاً من منزل مُسِن

سقوط 3 جناة شقوا فتحةً في جدار منزل لسرقة محل ذهب في أملج

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نواف الغضوري - أملج
12
19,860

حقّقت شرطة محافظة أملج إنجازاً أمنياً جديداً يُضاف إلى شرطة منطقة تبوك؛ حيث استطاعت، في وقتٍ وجيزٍ، كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية، والإطاحة بالجناة من خلال الجهود التي بُذلت من مدير شرطة المحافظة وزملائه ورجال البحث الجنائي، وتفانيهم في بذل كل السبل للحفاظ على الأمن.

 

تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة تبوك، المقدم خالد بن أحمد الغبان؛ أنه ورد إليهم بلاغٌ من أحد المواطنين يبلغ من العمر (66 سنة) عن سرقة مبلغ مالي وقدره (200) ألف ريال، وعددٍ من الصكوك والأوراق المهمة، وبفضلٍ من الله وتوفيقه، تمّ القبض على الجناة وهم ثلاثة أشخاص سعوديين تتراوح أعمارهم بين (21 و24 سنة)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة منزل المدعي في أثناء غيابه، والتدليل على موقع إخفاء المبلغ المسروق، وجرى إيقافهم رهن التحقيق.

 

وأضاف "الغبان": "تمكنت شرطة محافظة أملج من إلقاء القبض على ثلاثة جناة سعوديين (18 - 20 سنة)؛ ذلك بعد دخولهم منزل أحد المواطنين يقع مجاوراً لمحل لبيع الذهب ومحاولتهم السرقة؛ عن طريق إيجاد فتحة بالجدار الفاصل بين المنزل والمحل، وتمّ القبض عليهم، وبالتحقيق معهم اعترفوا بذلك، كما شُوهدت آثار على جدار المحل المراد سرقته، وعليه جرى إيقافهم لاستكمال التحقيق.

 

وثمّن مدير شرطة منطقة تبوك اللواء محمد التميمي؛ هذه الجهود المثمرة والمميزة التي قامت بها شرطة محافظة أملج؛ حيث قدّم شكره وتقديره لمدير شرطة المحافظة المقدم هشام الغبان؛ وجميع مَن أسهم في هذه الإنجازات، متمنياً لهم التوفيق والاستمرارية على هذا النهج المشرف لرجال الأمن العام، وأن يكونوا عند حُسن الظن دائماً، وتحقيق أقصى درجات الأمن والأمان لجميع شرائح المجتمع.

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