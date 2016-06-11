سكان "الدقيق" بجدة ينظِّمون إفطارًا جماعيًّا صدقة لشهداء الواجب

أُقيم مساء أمس الجمعة في حارة الدقيق بمحافظة جدة إفطارٌ جماعيٌّ لسكان الحي وزواره صدقةً عن شهداء الحد الجنوبي، وذلك على شرف الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر آل سعود.

ويُعتبر هذا الإفطار الجماعي الثاني الذي ينظمه سكان الحي؛ إذ أطلقوا شعارًا للمشروع تحت عنوان (حارة الدقيق غير.. في شهر الخير).

يُشار إلى أن الإفطار يتم بمشاركة سكان الأحياء؛ وذلك بإحضار الوجبات من منازلهم.