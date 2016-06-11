سلامة المعتمرين هدفهم ..شاهد: مدني مكة تأهب واستعدادات على مدار الساعة

خلال النصف الثاني من شهر رمضان الذي يشهد زيادة كبيرة في أعداد ضيوف الرحمن

رفعت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة درجة التأهب والاستعداد الدائم للحفاظ على سلامة المعتمرين والمصلين في بيت الله الحرام، خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة كبيرة في أعداد المعتمرين.





وتتواصل حالة الاستعداد الكامل والتأهب لمباشرة أي بلاغات عن الحوادث ولاسيما في مجموعات السلامة الميدانية بمركز الشبيكة في المنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة، حيث يستطيع كل متأمل أن يرصد حالة التفاني والجدية التي ترتسم على وجوه ضباط وأفراد الدفاع المدني واستعدادهم الكامل لتلبية كل نداء من المعتمرين والقائمين على خدمتهم في حالات الطوارئ.





وقبيل موعد الإفطار، وفي غمرة العمل لتأمين سلامة المعتمرين المتجهين إلى المسجد الحرام؛ تحدث الرائد هتان القرشي مدير شعبة الدفاع المدني جنوب المنطقة المركزية مؤكداً جاهزية مراكز الدفاع المدني للتعامل مع أي حالات طارئة قد تقع في محيط الحرم المكي الشريف على مدار الساعة وتطبيق أعلى معاير السلامة الميدانية للمصلين والمعتمرين وقاطني المنشآت الفندقية بالمنطقة المركزية.





وذكر "القرشي" أن سلامة المعتمرين هي الهدف الرئيس لخطة الدفاع المدني طوال شهر رمضان المبارك وأول مهام رجال الحماية المدنية.





وقال: الخطة التفصيلية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالمنطقة المركزية في رمضان تتضمن استعدادات خاصة للنصف الثاني من الشهر الفضيل بمشاركة عدد كبير من ضباط وأفراد الدفاع المدني لتوفير كافة الاجراءات من أجل توفير كل متطلبات السلامة العامة.





وأضاف: تم استحداث عدد من الآليات المتطورة للإطفاء والانقاذ والاسعاف وفرق الدراجات النارية والتي تتمركز في جميع أرجاء المنطقة المركزية وكذلك وحدات التدخل السريع لسرعة مباشرة كافة الأخطار المحتملة وتقديم كافة الخدمات الإسعافية.





من جانبه؛ قال النقيب عبدالله الحارثي مدير مركز الدفاع المدني بالشبيكة: نشعر بالفخر لأداء مهمتنا في الحفاظ على سلامة المعتمرين والمصلين والمبادرة لتلبية نداء كل من هو بحاجه إلى المساعدة.