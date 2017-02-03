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"سلطان بن سلمان" يسلم الطفل "وليد اللميلم" عضوية الإرشاد السياحي

ظهر في فيديو مؤخرًا وهو يعرف عددًا من السائحين الأجانب معالمَ محافظته

سلم "الأمير سلطان بن سلمان" رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ الطفلَ "وليد بن خالد اللميلم- 10 سنوات"؛ شهادة المرشد الصغير وعضوية في الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين خلال اللقاء السنوي للهيئة الذي نظم في قصر الثقافة بالرياض.

وكان المرشد الصغير قد ظهر في مقطع فيديو قبل فترة وهو يعرف عددًا من السائحين الأجانب بمعالم محافظته عيون الجواء السياحية والتراثية بمنطقة القصيم باللغة الإنجليزية خلال زيارتهم لها، وقد اكتسب "وليد" لغته خلال مرافقته لوالده في أستراليا أثناء دراسته.

من جانبه قدّر مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم "إبراهيم بن علي المشيقح" للأمير "سلطان بن سلمان" رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ توجيهه بمنح "وليد اللميلم" عضوية الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، ومنحه لقب "المرشد الصغير"، معتبرًا توجيهه تشجيعًا للشباب المحبين والمتحمسين لوطنهم، الذين يسهمون في التعريف بكنوز هذا الوطن الحضارية والتراثية والمقومات التي تزخر بها القصيم ومناطق المملكة، مؤكدًا أن المرشد الصغير سيكون إضافة جديدة -بإذن الله- للتعريف بمحافظته ومنطقة القصيم ويسهم في جذب المزيد من الشباب لنشاط الإرشاد السياحي.

من جانبه رفع والد الطفل "وليد"، "الدكتور خالد اللميلم"؛ شكره وتقديره "للأمير سلطان بن سلمان" رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ لتوجيهه بمنح "وليد" العضوية في الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، معتبرًا هذا التوجيه مشجعًا للصغير لتقديم المزيد لخدمة الوطن الغالي.

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"سلطان بن سلمان" يسلم الطفل "وليد اللميلم" عضوية الإرشاد السياحي
سبق

سلم "الأمير سلطان بن سلمان" رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ الطفلَ "وليد بن خالد اللميلم- 10 سنوات"؛ شهادة المرشد الصغير وعضوية في الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين خلال اللقاء السنوي للهيئة الذي نظم في قصر الثقافة بالرياض.

وكان المرشد الصغير قد ظهر في مقطع فيديو قبل فترة وهو يعرف عددًا من السائحين الأجانب بمعالم محافظته عيون الجواء السياحية والتراثية بمنطقة القصيم باللغة الإنجليزية خلال زيارتهم لها، وقد اكتسب "وليد" لغته خلال مرافقته لوالده في أستراليا أثناء دراسته.

من جانبه قدّر مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم "إبراهيم بن علي المشيقح" للأمير "سلطان بن سلمان" رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ توجيهه بمنح "وليد اللميلم" عضوية الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، ومنحه لقب "المرشد الصغير"، معتبرًا توجيهه تشجيعًا للشباب المحبين والمتحمسين لوطنهم، الذين يسهمون في التعريف بكنوز هذا الوطن الحضارية والتراثية والمقومات التي تزخر بها القصيم ومناطق المملكة، مؤكدًا أن المرشد الصغير سيكون إضافة جديدة -بإذن الله- للتعريف بمحافظته ومنطقة القصيم ويسهم في جذب المزيد من الشباب لنشاط الإرشاد السياحي.

من جانبه رفع والد الطفل "وليد"، "الدكتور خالد اللميلم"؛ شكره وتقديره "للأمير سلطان بن سلمان" رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ لتوجيهه بمنح "وليد" العضوية في الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، معتبرًا هذا التوجيه مشجعًا للصغير لتقديم المزيد لخدمة الوطن الغالي.

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
10:34 PM
ظهر في فيديو مؤخرًا وهو يعرف عددًا من السائحين الأجانب معالمَ محافظته

"سلطان بن سلمان" يسلم الطفل "وليد اللميلم" عضوية الإرشاد السياحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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سلم "الأمير سلطان بن سلمان" رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ الطفلَ "وليد بن خالد اللميلم- 10 سنوات"؛ شهادة المرشد الصغير وعضوية في الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين خلال اللقاء السنوي للهيئة الذي نظم في قصر الثقافة بالرياض.

وكان المرشد الصغير قد ظهر في مقطع فيديو قبل فترة وهو يعرف عددًا من السائحين الأجانب بمعالم محافظته عيون الجواء السياحية والتراثية بمنطقة القصيم باللغة الإنجليزية خلال زيارتهم لها، وقد اكتسب "وليد" لغته خلال مرافقته لوالده في أستراليا أثناء دراسته.

من جانبه قدّر مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم "إبراهيم بن علي المشيقح" للأمير "سلطان بن سلمان" رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ توجيهه بمنح "وليد اللميلم" عضوية الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، ومنحه لقب "المرشد الصغير"، معتبرًا توجيهه تشجيعًا للشباب المحبين والمتحمسين لوطنهم، الذين يسهمون في التعريف بكنوز هذا الوطن الحضارية والتراثية والمقومات التي تزخر بها القصيم ومناطق المملكة، مؤكدًا أن المرشد الصغير سيكون إضافة جديدة -بإذن الله- للتعريف بمحافظته ومنطقة القصيم ويسهم في جذب المزيد من الشباب لنشاط الإرشاد السياحي.

من جانبه رفع والد الطفل "وليد"، "الدكتور خالد اللميلم"؛ شكره وتقديره "للأمير سلطان بن سلمان" رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني؛ لتوجيهه بمنح "وليد" العضوية في الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين، معتبرًا هذا التوجيه مشجعًا للصغير لتقديم المزيد لخدمة الوطن الغالي.

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