النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سلمان بن إبراهيم" لـ"عزت": أتمنى لكم التوفيق في قيادة الكرة السعودية للنجاح

استقبل "الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة" رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد بمكتبه بالعاصمة البحرينية المنامة؛ رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم "عادل بن محمد عزت"، ونائب رئيس الاتحاد "ياسر بن حسن المسحل"، والأمين العام للاتحاد "عادل بن عبدالله البطي".


وقد قدم "الشيخ سلمان بن إبراهيم" التهنئة مجدداً لرئيس الاتحاد السعودي ولمجلس الإدارة الجديد بعد انتخابه مؤخراً في الدورة الانتخابية الثانية، متمنياً لرئيس وأعضاء اتحاد الكرة السعودي التوفيق والنجاح والاستمرارية في قيادة أحد أهم اتحادات الكرة في القارة الآسيوية نحو مزيد من النجاحات للكرتين السعودية والآسيوية.

ورحب رئيس الاتحاد الآسيوي بوفد الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برئاسة "عادل بن محمد عزت"، وتبادل مع الوفد السعودي الحديث حول تعزيز العلاقة والتعاون المشترك بين الاتحادين لما فيه مصلحة رياضة كرة القدم في المملكة وقارة آسيا؛ حيث شكر رئيسُ الاتحاد السعودي رئيسَ الاتحاد الآسيوي على حفاوة الاستقبال وعلى التهنئة، وكذلك على اهتمامه باتحاد الكرة السعودي ونشاطه القاري على مستوى المنتخبات والأندية السعودية في مختلف مسابقات الاتحاد الآسيوي.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"سلمان بن إبراهيم" لـ"عزت": أتمنى لكم التوفيق في قيادة الكرة السعودية للنجاح
سبق

استقبل "الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة" رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد بمكتبه بالعاصمة البحرينية المنامة؛ رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم "عادل بن محمد عزت"، ونائب رئيس الاتحاد "ياسر بن حسن المسحل"، والأمين العام للاتحاد "عادل بن عبدالله البطي".


وقد قدم "الشيخ سلمان بن إبراهيم" التهنئة مجدداً لرئيس الاتحاد السعودي ولمجلس الإدارة الجديد بعد انتخابه مؤخراً في الدورة الانتخابية الثانية، متمنياً لرئيس وأعضاء اتحاد الكرة السعودي التوفيق والنجاح والاستمرارية في قيادة أحد أهم اتحادات الكرة في القارة الآسيوية نحو مزيد من النجاحات للكرتين السعودية والآسيوية.

ورحب رئيس الاتحاد الآسيوي بوفد الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برئاسة "عادل بن محمد عزت"، وتبادل مع الوفد السعودي الحديث حول تعزيز العلاقة والتعاون المشترك بين الاتحادين لما فيه مصلحة رياضة كرة القدم في المملكة وقارة آسيا؛ حيث شكر رئيسُ الاتحاد السعودي رئيسَ الاتحاد الآسيوي على حفاوة الاستقبال وعلى التهنئة، وكذلك على اهتمامه باتحاد الكرة السعودي ونشاطه القاري على مستوى المنتخبات والأندية السعودية في مختلف مسابقات الاتحاد الآسيوي.
 

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
08:39 PM

"سلمان بن إبراهيم" لـ"عزت": أتمنى لكم التوفيق في قيادة الكرة السعودية للنجاح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,673

استقبل "الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة" رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد بمكتبه بالعاصمة البحرينية المنامة؛ رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم "عادل بن محمد عزت"، ونائب رئيس الاتحاد "ياسر بن حسن المسحل"، والأمين العام للاتحاد "عادل بن عبدالله البطي".


وقد قدم "الشيخ سلمان بن إبراهيم" التهنئة مجدداً لرئيس الاتحاد السعودي ولمجلس الإدارة الجديد بعد انتخابه مؤخراً في الدورة الانتخابية الثانية، متمنياً لرئيس وأعضاء اتحاد الكرة السعودي التوفيق والنجاح والاستمرارية في قيادة أحد أهم اتحادات الكرة في القارة الآسيوية نحو مزيد من النجاحات للكرتين السعودية والآسيوية.

ورحب رئيس الاتحاد الآسيوي بوفد الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برئاسة "عادل بن محمد عزت"، وتبادل مع الوفد السعودي الحديث حول تعزيز العلاقة والتعاون المشترك بين الاتحادين لما فيه مصلحة رياضة كرة القدم في المملكة وقارة آسيا؛ حيث شكر رئيسُ الاتحاد السعودي رئيسَ الاتحاد الآسيوي على حفاوة الاستقبال وعلى التهنئة، وكذلك على اهتمامه باتحاد الكرة السعودي ونشاطه القاري على مستوى المنتخبات والأندية السعودية في مختلف مسابقات الاتحاد الآسيوي.
 

شارك برأيك
37
138

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
1,509
84 مليونًا

84 مليونًا

27 يناير
3,897
100 ألف دولار

100 ألف دولار

26 يناير
3,045
14.2  تريليون دولار

14.2  تريليون دولار

23 يناير
10,400

الفعاليات

جارية
25
يناير

مهرجان الحنيني الأول

تنتهي 04 فبراير
جارية
25
يناير

مهرجان الزيتون العاشر

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني

تنتهي 04 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان الصحراء الدولي

تنتهي 03 فبراير
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع جدة

تنتهي 04 فبراير

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة