النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سلِّ صيامك .. تصرُّف عجيب لعربي "مات ابنه وعنده ضيوف"

استضاف عربي جماعة من أصحابه إلى بستانه، وفي الليل مات ابنه، فكيف يتصرف في الأمر؛ هل يخبر ضيوفه فينغص عليهم، أم ينتظر حتى رحيلهم؟ هذا ما يجيب عنه باب الضيافة وآداب المضيف بكتاب "المستطرف في كل فن مستظرف" لشهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي؛ حيث يقول:

حكي عن بعض الكرام أنه دعا جماعة من أصحابه إلى بستانه، وعمل لهم سماطاً، وكان له ولد جميل الطلعة فكان الولد في أول النهار يخدم القوم ويأنسون به، ففي آخر النهار صعد إلى السطح فسقط فمات لوقته، فحلف أبوه على أمه بالطلاق الثلاث ألا تصرخ ولا تبكي إلى أن تصبح، فلما كان الليل سأله أضيافه عن ولده، فقال هو نائم فلما أصبحوا وأرادوا الخروج قال لهم إن رأيتم أن نصلي على ولدي، فإنه بالأمس سقط من على السطح فمات لساعته، فقالوا له: لِمَ لا أخبرتنا حين سألناك، فقال ما ينبغي لعاقل أن ينغص على أضيافه في التذاذهم ولا يكدر عليهم في عيشهم، فتعجبوا من صبره وتجلده ومكارم أخلاقه، ثم صلوا على الغلام، وحضروا دفنه وبكوا عليه، وانصرفوا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سلِّ صيامك .. تصرُّف عجيب لعربي "مات ابنه وعنده ضيوف"
سبق

استضاف عربي جماعة من أصحابه إلى بستانه، وفي الليل مات ابنه، فكيف يتصرف في الأمر؛ هل يخبر ضيوفه فينغص عليهم، أم ينتظر حتى رحيلهم؟ هذا ما يجيب عنه باب الضيافة وآداب المضيف بكتاب "المستطرف في كل فن مستظرف" لشهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي؛ حيث يقول:

حكي عن بعض الكرام أنه دعا جماعة من أصحابه إلى بستانه، وعمل لهم سماطاً، وكان له ولد جميل الطلعة فكان الولد في أول النهار يخدم القوم ويأنسون به، ففي آخر النهار صعد إلى السطح فسقط فمات لوقته، فحلف أبوه على أمه بالطلاق الثلاث ألا تصرخ ولا تبكي إلى أن تصبح، فلما كان الليل سأله أضيافه عن ولده، فقال هو نائم فلما أصبحوا وأرادوا الخروج قال لهم إن رأيتم أن نصلي على ولدي، فإنه بالأمس سقط من على السطح فمات لساعته، فقالوا له: لِمَ لا أخبرتنا حين سألناك، فقال ما ينبغي لعاقل أن ينغص على أضيافه في التذاذهم ولا يكدر عليهم في عيشهم، فتعجبوا من صبره وتجلده ومكارم أخلاقه، ثم صلوا على الغلام، وحضروا دفنه وبكوا عليه، وانصرفوا.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
01:37 PM

سلِّ صيامك .. تصرُّف عجيب لعربي "مات ابنه وعنده ضيوف"

A A A
أيمن حسن - الرياض
28
65,732

استضاف عربي جماعة من أصحابه إلى بستانه، وفي الليل مات ابنه، فكيف يتصرف في الأمر؛ هل يخبر ضيوفه فينغص عليهم، أم ينتظر حتى رحيلهم؟ هذا ما يجيب عنه باب الضيافة وآداب المضيف بكتاب "المستطرف في كل فن مستظرف" لشهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي؛ حيث يقول:

حكي عن بعض الكرام أنه دعا جماعة من أصحابه إلى بستانه، وعمل لهم سماطاً، وكان له ولد جميل الطلعة فكان الولد في أول النهار يخدم القوم ويأنسون به، ففي آخر النهار صعد إلى السطح فسقط فمات لوقته، فحلف أبوه على أمه بالطلاق الثلاث ألا تصرخ ولا تبكي إلى أن تصبح، فلما كان الليل سأله أضيافه عن ولده، فقال هو نائم فلما أصبحوا وأرادوا الخروج قال لهم إن رأيتم أن نصلي على ولدي، فإنه بالأمس سقط من على السطح فمات لساعته، فقالوا له: لِمَ لا أخبرتنا حين سألناك، فقال ما ينبغي لعاقل أن ينغص على أضيافه في التذاذهم ولا يكدر عليهم في عيشهم، فتعجبوا من صبره وتجلده ومكارم أخلاقه، ثم صلوا على الغلام، وحضروا دفنه وبكوا عليه، وانصرفوا.

شارك برأيك
9
35

كيف تقيّم تغطية الإعلام السعودي للزيارة التاريخية لـ"ترامب" وقمم الرياض:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

مليون دولار

مليون دولار

10 يونيو
1,770
200 ألف دولار

200 ألف دولار

04 يونيو
1,636
708 ملايين دولار

708 ملايين دولار

02 يونيو
2,675
30 دقيقة

30 دقيقة

31 مايو
5,213

الفعاليات

قادمة
19
إبريل

مهرجان حكايا مسك

تنتهي 21 إبريل

كاريكاتير

اسأل الشغالة

المقالات

قطر عاديات الشر

قطر عاديات الشر

نايف الحربي
"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

جمعان الكرت
إمارة مكة وإساءة مهند

إمارة مكة وإساءة مهند

عبدالرحمن المرشد
العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

ابراهيم المعطش
الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

صالح مطر الغامدي
"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

محمد الغامدي
"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

ماجد الحربي
مدينة "الأسمنت"..!!

مدينة "الأسمنت"..!!

ساير المنيعي
الغول والعنقاء والخل الوفي!!

الغول والعنقاء والخل الوفي!!

نورة الجايز
أخي القطري نحبك.. لكن !

أخي القطري نحبك.. لكن !

سعيد آل جندب
السناب في رمضان..!!

السناب في رمضان..!!

محمد الصيـعري
وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

مسلّم الرمالي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً
(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة