سلِّ صيامك .. تصرُّف عجيب لعربي "مات ابنه وعنده ضيوف"

استضاف عربي جماعة من أصحابه إلى بستانه، وفي الليل مات ابنه، فكيف يتصرف في الأمر؛ هل يخبر ضيوفه فينغص عليهم، أم ينتظر حتى رحيلهم؟ هذا ما يجيب عنه باب الضيافة وآداب المضيف بكتاب "المستطرف في كل فن مستظرف" لشهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي؛ حيث يقول:



حكي عن بعض الكرام أنه دعا جماعة من أصحابه إلى بستانه، وعمل لهم سماطاً، وكان له ولد جميل الطلعة فكان الولد في أول النهار يخدم القوم ويأنسون به، ففي آخر النهار صعد إلى السطح فسقط فمات لوقته، فحلف أبوه على أمه بالطلاق الثلاث ألا تصرخ ولا تبكي إلى أن تصبح، فلما كان الليل سأله أضيافه عن ولده، فقال هو نائم فلما أصبحوا وأرادوا الخروج قال لهم إن رأيتم أن نصلي على ولدي، فإنه بالأمس سقط من على السطح فمات لساعته، فقالوا له: لِمَ لا أخبرتنا حين سألناك، فقال ما ينبغي لعاقل أن ينغص على أضيافه في التذاذهم ولا يكدر عليهم في عيشهم، فتعجبوا من صبره وتجلده ومكارم أخلاقه، ثم صلوا على الغلام، وحضروا دفنه وبكوا عليه، وانصرفوا.