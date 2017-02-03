"سندوتش" بالذباب في بوفيه بـ"ثرمداء الرياض"

البلدية ضبطت الواقعة وغرّمت صاحب المكان بسبب سوء النظافة

فوجئ مواطن بوجود "ذباب" داخل "سندوتش البيض" الذي طلبه من أحد بوفيهات مركز ثرمداء التابع لمحافظة مرات بمنطقة الرياض، وبعدما أبلغ فرع البلدية بالمركز، حضر المندوبون وضبطوا الواقعة وغرموا البوفية على المخالفة.



وقال المواطن "أ.ف": "طلبتُ إفطاراً من أحد البوفيهات في مركز ثرمداء، عندما قدِمت لزيارة روضة القاع مع عائلتي، وبعد أن هممت بأن آكل السندوتش داخل البوفيه، وجدت "ذباباً" في السندوتش مقلياً في البيض".



وأضاف: "على الفور اتصلتُ بقسم الصحة في البلدية؛ فحضر المندوبون، وضبطوا المخالفة وغرّموا صاحب المحل".



وقد وثّقت "سبق" الواقعة، وتواصلت مع الجهات المختصة في البلدية، وعَلِمت أن القسم الصحي قد غرّم المحل؛ لتدني مستوى النظافة، وعدم وجود صائد حشرات، إضافة لمخالفته للاشتراطات الصحية.



يشار إلى أن بلدية محافظة مرات تبذل جهوداً بارزة في مجال الرقابة على الأسواق، والمطاعم، والبوفيهات؛ لتحقيق أقصى درجة من النظافة، بإشراف ومتابعة رئيس البلدية طلال بن غالب الضويحي.