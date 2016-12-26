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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7166 نقطة

التداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم منخفضاً 24.59 نقطة ليقفل عند مستوى 7166.36 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 251 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 127 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة, ودور, والدرع العربي, والصقر للتأمين, والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعاً, بينما كانت أسهم شركات الكيميائية, وكهرباء السعودية, والطباعة والتغليف, وكيان السعودية, وبيترو رابغ, الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 2.32 %.

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وكهرباء السعودية, وتكوين هي الأكثر نشاطًا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, وكهرباء السعودية, ودار الأركان والدرع العربي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7166 نقطة
سبق

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم منخفضاً 24.59 نقطة ليقفل عند مستوى 7166.36 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 251 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 127 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة, ودور, والدرع العربي, والصقر للتأمين, والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعاً, بينما كانت أسهم شركات الكيميائية, وكهرباء السعودية, والطباعة والتغليف, وكيان السعودية, وبيترو رابغ, الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 2.32 %.

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وكهرباء السعودية, وتكوين هي الأكثر نشاطًا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, وكهرباء السعودية, ودار الأركان والدرع العربي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
03:57 PM
التداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7166 نقطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم منخفضاً 24.59 نقطة ليقفل عند مستوى 7166.36 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 251 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 127 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة, ودور, والدرع العربي, والصقر للتأمين, والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعاً, بينما كانت أسهم شركات الكيميائية, وكهرباء السعودية, والطباعة والتغليف, وكيان السعودية, وبيترو رابغ, الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 2.32 %.

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وكهرباء السعودية, وتكوين هي الأكثر نشاطًا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات سابك, والإنماء, وكهرباء السعودية, ودار الأركان والدرع العربي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

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