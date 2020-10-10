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"سياحة جازان": المبنى الذي نشب فيه الحريق وأودى بحياة 4 أطفال لم يكن منشأة سياحية

قالت: كان قبل 3 سنوات مبنى وحدات سكنية ولم يُرخَّص له وتم تحويله لشقق تأجير

نفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجازان ما أُشير إليه من أن المبنى الذي نشب فيه الحريق بأحد الفنادق، وأودى بحياة ثلاثة أطفال وفتاة -رحمهم الله-، منشأة إيواء سياحي، مؤكدة أنه كان قبل ثلاث سنوات مبنى وحدات سكنية، ولم يتم الترخيص له، وتم تحويله إلى شقق تأجير بصورة شهرية.

وكان المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، قد قال: "وردنا بلاغ عن حريق بعمارة ‏بمدينة جازان، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة ‏عن حريق بعمارة سكنية مكونة من أربعة أدوار داخل شقة بالدور الرابع، وتمت السيطرة على الحريق، ‏وإنقاذ عدد ثماني حالات، ونقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني".

وأشار إلى أنه نتج من الحادث ‏وفاة فتاة وثلاثة أطفال، وإصابة أربعة آخرين، هم طفلان ورجل وامرأة. مبينًا أنه ‏تم تسليم الحادث للشرطة جهة الاختصاص؛ كون الحادث مفتعلاً وجنائيًّا.‏

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"سياحة جازان": المبنى الذي نشب فيه الحريق وأودى بحياة 4 أطفال لم يكن منشأة سياحية
سبق

نفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجازان ما أُشير إليه من أن المبنى الذي نشب فيه الحريق بأحد الفنادق، وأودى بحياة ثلاثة أطفال وفتاة -رحمهم الله-، منشأة إيواء سياحي، مؤكدة أنه كان قبل ثلاث سنوات مبنى وحدات سكنية، ولم يتم الترخيص له، وتم تحويله إلى شقق تأجير بصورة شهرية.

وكان المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، قد قال: "وردنا بلاغ عن حريق بعمارة ‏بمدينة جازان، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة ‏عن حريق بعمارة سكنية مكونة من أربعة أدوار داخل شقة بالدور الرابع، وتمت السيطرة على الحريق، ‏وإنقاذ عدد ثماني حالات، ونقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني".

وأشار إلى أنه نتج من الحادث ‏وفاة فتاة وثلاثة أطفال، وإصابة أربعة آخرين، هم طفلان ورجل وامرأة. مبينًا أنه ‏تم تسليم الحادث للشرطة جهة الاختصاص؛ كون الحادث مفتعلاً وجنائيًّا.‏

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
09:45 PM

"سياحة جازان": المبنى الذي نشب فيه الحريق وأودى بحياة 4 أطفال لم يكن منشأة سياحية

قالت: كان قبل 3 سنوات مبنى وحدات سكنية ولم يُرخَّص له وتم تحويله لشقق تأجير

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فهد كاملي - جازان
2
13,701

نفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجازان ما أُشير إليه من أن المبنى الذي نشب فيه الحريق بأحد الفنادق، وأودى بحياة ثلاثة أطفال وفتاة -رحمهم الله-، منشأة إيواء سياحي، مؤكدة أنه كان قبل ثلاث سنوات مبنى وحدات سكنية، ولم يتم الترخيص له، وتم تحويله إلى شقق تأجير بصورة شهرية.

وكان المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، قد قال: "وردنا بلاغ عن حريق بعمارة ‏بمدينة جازان، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة ‏عن حريق بعمارة سكنية مكونة من أربعة أدوار داخل شقة بالدور الرابع، وتمت السيطرة على الحريق، ‏وإنقاذ عدد ثماني حالات، ونقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني".

وأشار إلى أنه نتج من الحادث ‏وفاة فتاة وثلاثة أطفال، وإصابة أربعة آخرين، هم طفلان ورجل وامرأة. مبينًا أنه ‏تم تسليم الحادث للشرطة جهة الاختصاص؛ كون الحادث مفتعلاً وجنائيًّا.‏

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