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سياحة وشرطة مكة تناقشان الإجراءات الأمنية في المرافق السياحية

لخطة مسارات مواقع التاريخ الإسلامي في العاصمة المقدسة

ناقش اجتماع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة مع شرطة المنطقة، الذي عُقد صباح اليوم في مقر شرطة العاصمة المقدسة في مكة المكرمة، الإجراءات الأمنية في المرافق السياحية والضوابط الأمنية لخطة مسارات مواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة.

وعرض مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف -خلال الاجتماع- خطط الهيئة للعناية بالتراث الوطني، ومواقع التاريخ الإسلامي بقيادة ‏رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان؛ فيما استعرض مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد فهد العصيمي، الجهودَ الكبيرة التي تقوم بها شرطة العاصمة المقدسة عبر قطاعاتها المختلفة؛ للمحافظة على أمن العاصمة المقدسة ورؤيتها التعاونية مع هيئة السياحة؛ لضمان أمن جميع المواقع؛ كون الأمن الركيزة لأي تطوير أو تنمية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وناقش الدكتور "الشريف"، سُبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات؛ فيما يحقق الأمن والأمان والمستوى الحضاري المرموق الذي يليق بقاصدي مكة المكرمة من الزوار والمعتمرين، ويواكب الجهود التنموية التطويرية لقطاع السياحة والضيافة والتراث الوطني.

واطلع الحضور من خلال عرض مرئي على مسارات مواقع التاريخ الإسلامي التي حددتها الهيئة، وآلية تنظيم الرحلات السياحية لتلك المواقع، والأبعاد الأمنية والوقائية والإرشادات المتبعة لتحقيق الأمن والرفاهية لمرتاديها.

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سياحة وشرطة مكة تناقشان الإجراءات الأمنية في المرافق السياحية
سبق

ناقش اجتماع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة مع شرطة المنطقة، الذي عُقد صباح اليوم في مقر شرطة العاصمة المقدسة في مكة المكرمة، الإجراءات الأمنية في المرافق السياحية والضوابط الأمنية لخطة مسارات مواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة.

وعرض مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف -خلال الاجتماع- خطط الهيئة للعناية بالتراث الوطني، ومواقع التاريخ الإسلامي بقيادة ‏رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان؛ فيما استعرض مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد فهد العصيمي، الجهودَ الكبيرة التي تقوم بها شرطة العاصمة المقدسة عبر قطاعاتها المختلفة؛ للمحافظة على أمن العاصمة المقدسة ورؤيتها التعاونية مع هيئة السياحة؛ لضمان أمن جميع المواقع؛ كون الأمن الركيزة لأي تطوير أو تنمية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وناقش الدكتور "الشريف"، سُبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات؛ فيما يحقق الأمن والأمان والمستوى الحضاري المرموق الذي يليق بقاصدي مكة المكرمة من الزوار والمعتمرين، ويواكب الجهود التنموية التطويرية لقطاع السياحة والضيافة والتراث الوطني.

واطلع الحضور من خلال عرض مرئي على مسارات مواقع التاريخ الإسلامي التي حددتها الهيئة، وآلية تنظيم الرحلات السياحية لتلك المواقع، والأبعاد الأمنية والوقائية والإرشادات المتبعة لتحقيق الأمن والرفاهية لمرتاديها.

10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
12:01 PM

سياحة وشرطة مكة تناقشان الإجراءات الأمنية في المرافق السياحية

لخطة مسارات مواقع التاريخ الإسلامي في العاصمة المقدسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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ناقش اجتماع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة مع شرطة المنطقة، الذي عُقد صباح اليوم في مقر شرطة العاصمة المقدسة في مكة المكرمة، الإجراءات الأمنية في المرافق السياحية والضوابط الأمنية لخطة مسارات مواقع التاريخ الإسلامي في مكة المكرمة.

وعرض مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف -خلال الاجتماع- خطط الهيئة للعناية بالتراث الوطني، ومواقع التاريخ الإسلامي بقيادة ‏رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان؛ فيما استعرض مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد فهد العصيمي، الجهودَ الكبيرة التي تقوم بها شرطة العاصمة المقدسة عبر قطاعاتها المختلفة؛ للمحافظة على أمن العاصمة المقدسة ورؤيتها التعاونية مع هيئة السياحة؛ لضمان أمن جميع المواقع؛ كون الأمن الركيزة لأي تطوير أو تنمية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وناقش الدكتور "الشريف"، سُبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات؛ فيما يحقق الأمن والأمان والمستوى الحضاري المرموق الذي يليق بقاصدي مكة المكرمة من الزوار والمعتمرين، ويواكب الجهود التنموية التطويرية لقطاع السياحة والضيافة والتراث الوطني.

واطلع الحضور من خلال عرض مرئي على مسارات مواقع التاريخ الإسلامي التي حددتها الهيئة، وآلية تنظيم الرحلات السياحية لتلك المواقع، والأبعاد الأمنية والوقائية والإرشادات المتبعة لتحقيق الأمن والرفاهية لمرتاديها.

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