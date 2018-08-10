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سيناء.. مقتل 4 من عناصر الشرطة المصرية استهدفهم مسلحون في العريش

في واقعة متكررة خلال الفترة الأخيرة بين الشرطة والعناصر المتطرفة

قُتِل، صباح اليوم الأربعاء، ضابط و3 أفراد من الشرطة المصرية، بعد أن استهدف مسلحون سيارتهم على طريق العريش (شمالي سيناء)، في حادث إرهابي جديد.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، تستهدف جماعات إرهابية مسلحة قوات الأمن في مصر، وأوقعت منهم مئات القتلى والمصابين.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تشن قوات الأمن بدورها حملاتٍ على الجماعات المتطرفة؛ لا سيما في شبه جزيرة سيناء، ويُعَد أخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي يتبع تنظيم "داعش".

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سيناء.. مقتل 4 من عناصر الشرطة المصرية استهدفهم مسلحون في العريش
سبق

قُتِل، صباح اليوم الأربعاء، ضابط و3 أفراد من الشرطة المصرية، بعد أن استهدف مسلحون سيارتهم على طريق العريش (شمالي سيناء)، في حادث إرهابي جديد.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، تستهدف جماعات إرهابية مسلحة قوات الأمن في مصر، وأوقعت منهم مئات القتلى والمصابين.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تشن قوات الأمن بدورها حملاتٍ على الجماعات المتطرفة؛ لا سيما في شبه جزيرة سيناء، ويُعَد أخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي يتبع تنظيم "داعش".

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
12:20 PM

سيناء.. مقتل 4 من عناصر الشرطة المصرية استهدفهم مسلحون في العريش

في واقعة متكررة خلال الفترة الأخيرة بين الشرطة والعناصر المتطرفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل، صباح اليوم الأربعاء، ضابط و3 أفراد من الشرطة المصرية، بعد أن استهدف مسلحون سيارتهم على طريق العريش (شمالي سيناء)، في حادث إرهابي جديد.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، تستهدف جماعات إرهابية مسلحة قوات الأمن في مصر، وأوقعت منهم مئات القتلى والمصابين.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تشن قوات الأمن بدورها حملاتٍ على الجماعات المتطرفة؛ لا سيما في شبه جزيرة سيناء، ويُعَد أخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي يتبع تنظيم "داعش".

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