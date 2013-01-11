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شاب أردني ينقذ زوجة مواطن سعودي بعد تصادم مروري في عمان

تنازل لدى الجهات الأمنية رغم أحقيته في الحادث وتضرر مركبته

اصطدمت مركبة مواطن سعودي برفقة زوجته، بمركبة شاب أردني في حي الشميساني بالعاصمة الأردنية عمّان، وقام الشاب بنقل المواطنة على وجه السرعة إلى المستشفى لتتلقى العلاج اللازم.

وقال المتحدث الرسمي باسم سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن عبدالسلام العنزي: "الشاب الأردني محمد محمد حيمور، ضرب أروع الأمثلة الكريمة والنبيلة وذلك عندما نقل زوجة المواطن للمستشفى فور وقوع الحادثة وسجل تنازله لدى الجهات الأمنية بسرعة رغم أحقيته في الحادث وتضرر مركبته".

وأضاف: "سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، ثمن موقف الشاب الأردني وأكد أنه ليس بمستغرب على أبناء المملكة الأردنية الهاشمية المواقف الطيبة التي تدل على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاب أردني ينقذ زوجة مواطن سعودي بعد تصادم مروري في عمان
سبق

اصطدمت مركبة مواطن سعودي برفقة زوجته، بمركبة شاب أردني في حي الشميساني بالعاصمة الأردنية عمّان، وقام الشاب بنقل المواطنة على وجه السرعة إلى المستشفى لتتلقى العلاج اللازم.

وقال المتحدث الرسمي باسم سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن عبدالسلام العنزي: "الشاب الأردني محمد محمد حيمور، ضرب أروع الأمثلة الكريمة والنبيلة وذلك عندما نقل زوجة المواطن للمستشفى فور وقوع الحادثة وسجل تنازله لدى الجهات الأمنية بسرعة رغم أحقيته في الحادث وتضرر مركبته".

وأضاف: "سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، ثمن موقف الشاب الأردني وأكد أنه ليس بمستغرب على أبناء المملكة الأردنية الهاشمية المواقف الطيبة التي تدل على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين".

10 يناير 2017 - 12 ربيع الآخر 1438
05:19 PM
تنازل لدى الجهات الأمنية رغم أحقيته في الحادث وتضرر مركبته

شاب أردني ينقذ زوجة مواطن سعودي بعد تصادم مروري في عمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اصطدمت مركبة مواطن سعودي برفقة زوجته، بمركبة شاب أردني في حي الشميساني بالعاصمة الأردنية عمّان، وقام الشاب بنقل المواطنة على وجه السرعة إلى المستشفى لتتلقى العلاج اللازم.

وقال المتحدث الرسمي باسم سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن عبدالسلام العنزي: "الشاب الأردني محمد محمد حيمور، ضرب أروع الأمثلة الكريمة والنبيلة وذلك عندما نقل زوجة المواطن للمستشفى فور وقوع الحادثة وسجل تنازله لدى الجهات الأمنية بسرعة رغم أحقيته في الحادث وتضرر مركبته".

وأضاف: "سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، ثمن موقف الشاب الأردني وأكد أنه ليس بمستغرب على أبناء المملكة الأردنية الهاشمية المواقف الطيبة التي تدل على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين".

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