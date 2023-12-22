شاحنة تقتحم نقطة تفتيش في بانكوك وتصيب 18 شخصاً

قبالة طريق يضم أبراجاً مكتبية وعمارات وملاهيَ ليلية

اقتحمت شاحنة نقطة تفتيش تابعة للشرطة في حي راقٍ في بانكوك، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن إصابة 18 شخصاً على الأقل، وتدمير عشرات من المركبات.

وذكرت خدمة "خاوسود" الإخبارية أن الشرطة أطلقت أعيرة نارية على الشاحنة المكونة من ستّ عجلات؛ لدفعها للتوقف قبل أن تعتقل السائق.

ووقع الحادث، خلال وقت الغداء تقريباً في شارع "إكاماي" الرئيسي، قبالة طريق "سوخومفيت" الرئيسي بالمدينة، الذي يضم أبراجاً مكتبية وعمارات سكنية فخمة وملاهيَ ليلية شعبية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد أظهرت الصور الفوتوغرافية التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دراجات بخارية متضررة وسيارات أجرة ومركبات أخرى.

وترددت أنباء عن أن الشرطة عثرت على مخدرات داخل الشاحنة، فيما ذكرت التقارير أن السائق كان يحاول الفرار من نقطة تفتيش تابعة للشرطة، عندما وقع الحادث.