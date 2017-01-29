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شاهد.. أمانة الرياض تزيل مباني طينية آيلة للسقوط في "العريجاء القديمة"

نظرًا لما تشكِّله من خطورة على حياة المارة

قامت أمانة منطقة الرياض - ممثلة في بلدية العريجاء - بإزالة عدد من المباني الطينية الآيلة للسقوط في حي العريجاء القديمة نظرًا لما تشكّله من خطورة على حياة المارة من المواطنين والمقيمين، وذلك وفقًا لتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض.
 
وأوضح المهندس عبدالله بايونس، رئيس بلدية العريجاء، أن البلدية قامت بحصر تلك المباني، وإشعار مُلاكها بالهدم، بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة المشكلة بهذا الخصوص.
 
وقدمت الأمانة جزيل الشكر لجميع أعضاء اللجنة، خاصة جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية؛ إذ قامت بوضع خطة لمشروع تنمية حي العريجاء من خلال نقل الأُسر المستحقة إلى مساكن صحية مناسبة، وتقديم برنامج تنمية لجميع أفراد العائلة.
 
ويأتي ذلك ضمن حرص أمانة منطقة الرياض في المحافظة على سلامة سكان العاصمة ومنظرها الحضاري.   
 

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شاهد.. أمانة الرياض تزيل مباني طينية آيلة للسقوط في "العريجاء القديمة"
سبق

قامت أمانة منطقة الرياض - ممثلة في بلدية العريجاء - بإزالة عدد من المباني الطينية الآيلة للسقوط في حي العريجاء القديمة نظرًا لما تشكّله من خطورة على حياة المارة من المواطنين والمقيمين، وذلك وفقًا لتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض.
 
وأوضح المهندس عبدالله بايونس، رئيس بلدية العريجاء، أن البلدية قامت بحصر تلك المباني، وإشعار مُلاكها بالهدم، بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة المشكلة بهذا الخصوص.
 
وقدمت الأمانة جزيل الشكر لجميع أعضاء اللجنة، خاصة جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية؛ إذ قامت بوضع خطة لمشروع تنمية حي العريجاء من خلال نقل الأُسر المستحقة إلى مساكن صحية مناسبة، وتقديم برنامج تنمية لجميع أفراد العائلة.
 
ويأتي ذلك ضمن حرص أمانة منطقة الرياض في المحافظة على سلامة سكان العاصمة ومنظرها الحضاري.   
 

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
08:25 PM
نظرًا لما تشكِّله من خطورة على حياة المارة

شاهد.. أمانة الرياض تزيل مباني طينية آيلة للسقوط في "العريجاء القديمة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قامت أمانة منطقة الرياض - ممثلة في بلدية العريجاء - بإزالة عدد من المباني الطينية الآيلة للسقوط في حي العريجاء القديمة نظرًا لما تشكّله من خطورة على حياة المارة من المواطنين والمقيمين، وذلك وفقًا لتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض.
 
وأوضح المهندس عبدالله بايونس، رئيس بلدية العريجاء، أن البلدية قامت بحصر تلك المباني، وإشعار مُلاكها بالهدم، بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة المشكلة بهذا الخصوص.
 
وقدمت الأمانة جزيل الشكر لجميع أعضاء اللجنة، خاصة جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية؛ إذ قامت بوضع خطة لمشروع تنمية حي العريجاء من خلال نقل الأُسر المستحقة إلى مساكن صحية مناسبة، وتقديم برنامج تنمية لجميع أفراد العائلة.
 
ويأتي ذلك ضمن حرص أمانة منطقة الرياض في المحافظة على سلامة سكان العاصمة ومنظرها الحضاري.   
 

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