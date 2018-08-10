زادت الأمطار التي هطلت على الطائف من إنعاش الأجواء بمصيفها، الذي لا يزال يشهد إقبالاً من الزوار والمصطافين. وقد كانت أمطار "الثلاثاء" المتوسطة التي هطلت على "الطائف" استمرارًا لما سبقها من أمطار خير وبركة، حظي بها المصيف. وما زالت منطقتا "الشفا والهدا" تشهدان ازدحامًا كثيفًا من السياح والمصطافين، الذين يبحثون عن نقاء الأجواء، وما بعد الأمطار؛ إذ اكتظت المنتزهات بوجودهم، كذلك الحدائق العامة بما فيها منتزه الردف العام، الذي تتمازج فيه مياه النوافير الملونة مع زخات المطر في منظر جاذب للزوَّار؛ إذ يلتقطون الصور ومقاطع الفيديو لتوثيق أجمل ذكرياتهم مع تلك الحالة الربانية التي تستهويهم، وتجذب غيرهم للحضور والتعايش ما تلك الأجواء.

شاهد.. أمطار "الطائف" تزيد المصيف بهجة وتداعب زوَّارها بأجمل الذكريات فهد العتيبي سبق 2017-08-09 زادت الأمطار التي هطلت على الطائف من إنعاش الأجواء بمصيفها، الذي لا يزال يشهد إقبالاً من الزوار والمصطافين. وقد كانت أمطار "الثلاثاء" المتوسطة التي هطلت على "الطائف" استمرارًا لما سبقها من أمطار خير وبركة، حظي بها المصيف.



وما زالت منطقتا "الشفا والهدا" تشهدان ازدحامًا كثيفًا من السياح والمصطافين، الذين يبحثون عن نقاء الأجواء، وما بعد الأمطار؛ إذ اكتظت المنتزهات بوجودهم، كذلك الحدائق العامة بما فيها منتزه الردف العام، الذي تتمازج فيه مياه النوافير الملونة مع زخات المطر في منظر جاذب للزوَّار؛ إذ يلتقطون الصور ومقاطع الفيديو لتوثيق أجمل ذكرياتهم مع تلك الحالة الربانية التي تستهويهم، وتجذب غيرهم للحضور والتعايش ما تلك الأجواء.



09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438 12:34 AM

شاهد.. أمطار "الطائف" تزيد المصيف بهجة وتداعب زوَّارها بأجمل الذكريات "الشفا" و"الهدا" تشهدان ازدحامًا من السياح والمصطافين الذين يبحثون عن نقاء الأجواء





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زادت الأمطار التي هطلت على الطائف من إنعاش الأجواء بمصيفها، الذي لا يزال يشهد إقبالاً من الزوار والمصطافين. وقد كانت أمطار "الثلاثاء" المتوسطة التي هطلت على "الطائف" استمرارًا لما سبقها من أمطار خير وبركة، حظي بها المصيف.



وما زالت منطقتا "الشفا والهدا" تشهدان ازدحامًا كثيفًا من السياح والمصطافين، الذين يبحثون عن نقاء الأجواء، وما بعد الأمطار؛ إذ اكتظت المنتزهات بوجودهم، كذلك الحدائق العامة بما فيها منتزه الردف العام، الذي تتمازج فيه مياه النوافير الملونة مع زخات المطر في منظر جاذب للزوَّار؛ إذ يلتقطون الصور ومقاطع الفيديو لتوثيق أجمل ذكرياتهم مع تلك الحالة الربانية التي تستهويهم، وتجذب غيرهم للحضور والتعايش ما تلك الأجواء.

