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شاهد.. أمير عسير ونائبه يطّلعان على برنامج التوطين بالمنطقة ومستقبل التوظيف

شَمِلَ بحثاً للحلول واستغلال دعم الدولة السخي وكيفية الاستفادة من الكفاءات الوطنية

ترأس أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، صباح اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، اجتماعَ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، والذي تم فيه استعراض برنامج التوطين بمنطقة عسير؛ وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.

واستعرض مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، حسين بن محمد المري، خلال الاجتماع، الخطواتِ التي تقوم بها وزارة العمل؛ لتفعيل برنامج التوطين، الذي يستهدف تحديد مسارات التوظيف المستقبلية للشباب السعودي، إضافة إلى تشكيل اللجان المختصة وتحديد الأولويات ووضع الخطط والتوجيهات العامة لتنفيذ القرارات واعتماد البرامج والإشراف على تنفيذها.

كما استهدف العرضُ تقييمَ أوضاع التوطين، وبحث الحلول اللازمة لتفعيلها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات، وسط الدعم السخي الذي تُقَدمه الدولة لصندوق تنمية الموارد البشرية، والبرامج المتميزة التي استحدثتها وزارة العمل في هذا الشأن.

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شاهد.. أمير عسير ونائبه يطّلعان على برنامج التوطين بالمنطقة ومستقبل التوظيف
سبق

ترأس أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، صباح اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، اجتماعَ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، والذي تم فيه استعراض برنامج التوطين بمنطقة عسير؛ وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.

واستعرض مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، حسين بن محمد المري، خلال الاجتماع، الخطواتِ التي تقوم بها وزارة العمل؛ لتفعيل برنامج التوطين، الذي يستهدف تحديد مسارات التوظيف المستقبلية للشباب السعودي، إضافة إلى تشكيل اللجان المختصة وتحديد الأولويات ووضع الخطط والتوجيهات العامة لتنفيذ القرارات واعتماد البرامج والإشراف على تنفيذها.

كما استهدف العرضُ تقييمَ أوضاع التوطين، وبحث الحلول اللازمة لتفعيلها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات، وسط الدعم السخي الذي تُقَدمه الدولة لصندوق تنمية الموارد البشرية، والبرامج المتميزة التي استحدثتها وزارة العمل في هذا الشأن.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
01:34 PM

شاهد.. أمير عسير ونائبه يطّلعان على برنامج التوطين بالمنطقة ومستقبل التوظيف

شَمِلَ بحثاً للحلول واستغلال دعم الدولة السخي وكيفية الاستفادة من الكفاءات الوطنية

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ظافر الشهري - عسير
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ترأس أمير منطقة عسير، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، صباح اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، اجتماعَ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، والذي تم فيه استعراض برنامج التوطين بمنطقة عسير؛ وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.

واستعرض مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، حسين بن محمد المري، خلال الاجتماع، الخطواتِ التي تقوم بها وزارة العمل؛ لتفعيل برنامج التوطين، الذي يستهدف تحديد مسارات التوظيف المستقبلية للشباب السعودي، إضافة إلى تشكيل اللجان المختصة وتحديد الأولويات ووضع الخطط والتوجيهات العامة لتنفيذ القرارات واعتماد البرامج والإشراف على تنفيذها.

كما استهدف العرضُ تقييمَ أوضاع التوطين، وبحث الحلول اللازمة لتفعيلها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات، وسط الدعم السخي الذي تُقَدمه الدولة لصندوق تنمية الموارد البشرية، والبرامج المتميزة التي استحدثتها وزارة العمل في هذا الشأن.

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