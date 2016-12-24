النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد أين اختبأ.. إحباط محاولة تهريب عامل أجنبي عبر جسر الملك فهد

مدير "الجمرك": لم يصرح عنه قائد المركبة وجرى اتخاذ الإجراءات حياله

حاول أحد القادمين إلى المملكة، عبر جمرك جسر الملك فهد، إدخال "عامل أجنبي" بطريقة غير مشروعة؛ ذلك بإخفائه في مركبته التي كان يستقلها عند قدومه للمملكة، إلا أن منسوبي الجمرك أحبطوا محاولته.

وقال مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف، ضيف الله العتيبي: "قَدِمت للجمرك مركبة نوع "خصوصي"، وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية عُثر على "عامل أجنبي" بالمكان المخصص للأمتعة بمؤخرة المركبة، ولم يصرح عنه قائد المركبة"، مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأوضح "العتيبي" أن الجمرك أحبط العديد من محاولات تهريب الأشخاص عبر جمرك جسر الملك فهد، مشيراً إلى أن الحضور الذهني المستمر لمنسوبي ومنسوبات الجمارك السعودية عبر كل منافذها الجمركية يقف سداً منيعاً أمام مثل هذه المحاولات في مخالفة الأنظمة ودخول الأشخاص بطرق غير مشروعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد أين اختبأ.. إحباط محاولة تهريب عامل أجنبي عبر جسر الملك فهد
سبق

حاول أحد القادمين إلى المملكة، عبر جمرك جسر الملك فهد، إدخال "عامل أجنبي" بطريقة غير مشروعة؛ ذلك بإخفائه في مركبته التي كان يستقلها عند قدومه للمملكة، إلا أن منسوبي الجمرك أحبطوا محاولته.

وقال مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف، ضيف الله العتيبي: "قَدِمت للجمرك مركبة نوع "خصوصي"، وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية عُثر على "عامل أجنبي" بالمكان المخصص للأمتعة بمؤخرة المركبة، ولم يصرح عنه قائد المركبة"، مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأوضح "العتيبي" أن الجمرك أحبط العديد من محاولات تهريب الأشخاص عبر جمرك جسر الملك فهد، مشيراً إلى أن الحضور الذهني المستمر لمنسوبي ومنسوبات الجمارك السعودية عبر كل منافذها الجمركية يقف سداً منيعاً أمام مثل هذه المحاولات في مخالفة الأنظمة ودخول الأشخاص بطرق غير مشروعة.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
12:54 PM
مدير "الجمرك": لم يصرح عنه قائد المركبة وجرى اتخاذ الإجراءات حياله

شاهد أين اختبأ.. إحباط محاولة تهريب عامل أجنبي عبر جسر الملك فهد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
8
28,109

حاول أحد القادمين إلى المملكة، عبر جمرك جسر الملك فهد، إدخال "عامل أجنبي" بطريقة غير مشروعة؛ ذلك بإخفائه في مركبته التي كان يستقلها عند قدومه للمملكة، إلا أن منسوبي الجمرك أحبطوا محاولته.

وقال مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلف، ضيف الله العتيبي: "قَدِمت للجمرك مركبة نوع "خصوصي"، وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية عُثر على "عامل أجنبي" بالمكان المخصص للأمتعة بمؤخرة المركبة، ولم يصرح عنه قائد المركبة"، مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأوضح "العتيبي" أن الجمرك أحبط العديد من محاولات تهريب الأشخاص عبر جمرك جسر الملك فهد، مشيراً إلى أن الحضور الذهني المستمر لمنسوبي ومنسوبات الجمارك السعودية عبر كل منافذها الجمركية يقف سداً منيعاً أمام مثل هذه المحاولات في مخالفة الأنظمة ودخول الأشخاص بطرق غير مشروعة.

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,924
1200

1200

17 ديسمبر
5,490
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,854
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,204

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

نايف الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة