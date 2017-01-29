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شاهد .. إحباط محاولة توزيع وإتلاف 7 أطنان من الأسماك النافقة بجنوب جدة

عثر عليها بأحد الأحواش تديره عمالة مجهولة  دون الحصول على التصاريح

أحبطت فرق المراقبة ببلدية الجنوب الفرعية، توزيع أسماك نافقة عُثر عليها داخل حوش بحي الخُمرة - جنوبي المحافظة، بعد أن تمكنت الفرق من رصد أحد الأحواش الذي تمّ استخدامه بشكل غير نظامي ودون توفير أدنى متطلبات السلامة لتجفيف الأسماك وتغليفها لتوزيعها على المحال التجارية.

 

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية، المهندس محمد الزهراني؛ أن البلدية قامت بدهم معمل عشوائي غير نظامي يفتقد  الاشتراطات البلدية بمنطقة الخُمرة حي القرينية - جنوبي المحافظة، وتمّ ضبط كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة تقدّر بنحو سبعة أطنان ضمن 400 صندوق وعلى طبليات خشبية، التي يتم تجهيزها ووضع إستيكرات عليها ووضعها في صحون بلاستيكية بهدف توزيعها للبيع في المحال التجارية.

 

وأضاف، أنه تمّ رصد هذا الموقع ومتابعته من قِبل مراقبي البلدية، والذي تديره عمالة مجهولة ومخالفة لنظام الإقامة والعمل, ودون الحصول على التصاريح اللازمة.

 

وأشار إلى أنه تمّت مصادرة هذه الكميات وإتلافها وإغلاق الموقع؛ تمهيداً لتطبيق النظام بحقه حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وتمّ الرفع للجهات المعنية بشأن مخالفات الموقع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. إحباط محاولة توزيع وإتلاف 7 أطنان من الأسماك النافقة بجنوب جدة
سبق

أحبطت فرق المراقبة ببلدية الجنوب الفرعية، توزيع أسماك نافقة عُثر عليها داخل حوش بحي الخُمرة - جنوبي المحافظة، بعد أن تمكنت الفرق من رصد أحد الأحواش الذي تمّ استخدامه بشكل غير نظامي ودون توفير أدنى متطلبات السلامة لتجفيف الأسماك وتغليفها لتوزيعها على المحال التجارية.

 

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية، المهندس محمد الزهراني؛ أن البلدية قامت بدهم معمل عشوائي غير نظامي يفتقد  الاشتراطات البلدية بمنطقة الخُمرة حي القرينية - جنوبي المحافظة، وتمّ ضبط كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة تقدّر بنحو سبعة أطنان ضمن 400 صندوق وعلى طبليات خشبية، التي يتم تجهيزها ووضع إستيكرات عليها ووضعها في صحون بلاستيكية بهدف توزيعها للبيع في المحال التجارية.

 

وأضاف، أنه تمّ رصد هذا الموقع ومتابعته من قِبل مراقبي البلدية، والذي تديره عمالة مجهولة ومخالفة لنظام الإقامة والعمل, ودون الحصول على التصاريح اللازمة.

 

وأشار إلى أنه تمّت مصادرة هذه الكميات وإتلافها وإغلاق الموقع؛ تمهيداً لتطبيق النظام بحقه حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وتمّ الرفع للجهات المعنية بشأن مخالفات الموقع.

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
12:23 PM
عثر عليها بأحد الأحواش تديره عمالة مجهولة  دون الحصول على التصاريح

شاهد .. إحباط محاولة توزيع وإتلاف 7 أطنان من الأسماك النافقة بجنوب جدة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
6
12,840

أحبطت فرق المراقبة ببلدية الجنوب الفرعية، توزيع أسماك نافقة عُثر عليها داخل حوش بحي الخُمرة - جنوبي المحافظة، بعد أن تمكنت الفرق من رصد أحد الأحواش الذي تمّ استخدامه بشكل غير نظامي ودون توفير أدنى متطلبات السلامة لتجفيف الأسماك وتغليفها لتوزيعها على المحال التجارية.

 

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية، المهندس محمد الزهراني؛ أن البلدية قامت بدهم معمل عشوائي غير نظامي يفتقد  الاشتراطات البلدية بمنطقة الخُمرة حي القرينية - جنوبي المحافظة، وتمّ ضبط كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة تقدّر بنحو سبعة أطنان ضمن 400 صندوق وعلى طبليات خشبية، التي يتم تجهيزها ووضع إستيكرات عليها ووضعها في صحون بلاستيكية بهدف توزيعها للبيع في المحال التجارية.

 

وأضاف، أنه تمّ رصد هذا الموقع ومتابعته من قِبل مراقبي البلدية، والذي تديره عمالة مجهولة ومخالفة لنظام الإقامة والعمل, ودون الحصول على التصاريح اللازمة.

 

وأشار إلى أنه تمّت مصادرة هذه الكميات وإتلافها وإغلاق الموقع؛ تمهيداً لتطبيق النظام بحقه حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وتمّ الرفع للجهات المعنية بشأن مخالفات الموقع.

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